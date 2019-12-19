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Рубрика: Власть

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Генштаб РФ и Пентагон военную связь не прерывают
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 287(8045)
В Москве и Вашингтоне обсуждают итоги первой личной встречи в Берне начальника российского Генштаба Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли, который занял свой пост в конце сентября.

Минобороны России ограничилось информацией, что генералы обменялись мнениями "по вопросам стратегической стабильности, ситуации в Сирии и других регионах, а также мерам предотвращения инцидентов в ходе военной деятельности сторон". И добавили, что переговоры носили конструктивный характер. В Пентагоне сообщили, что генералы признали "важность поддержания регулярных контактов для избежания просчетов и продвижения транспарентности".

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Это в общем-то нормальная информационная практика, когда речь идет о разговоре двух высокопоставленных генералов, которые напрямую политикой не занимаются, а отвечают за чисто военные вопросы, в том числе за взаимодействие двух оборонных ведомств по специальным линиям связи.

Однако совсем без политики американцы в свойственной им манере не обошлись. В сообщении Пентагона было сказано, что "встреча в Берне (Швейцария) не является попыткой вернуть отношения США и России в нормальное русло". А дальше - по накатанной: об осуждении нашей страны за ее действия на Украине, в Грузии, Сирии и Ливии. И, конечно же, за якобы имеющие место попытки России разделить НАТО и подорвать демократические выборы в США.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Генштаб ВС РФ Россия и США

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