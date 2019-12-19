Больше чем в половине случаев (57 процентов) ребенок в России становится сиротой из-за того, что его родителей лишают родительских прав или ограничивают в них. И только в каждом четвертом случае (24 процента) - из-за смерти родителей. Об этом сказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Она уточнила, что в 2018 году (данных за 2019 год еще нет) в стране насчитывалось 48,3 тысячи детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, это на 2,5 процентов меньше, чем в 2017 году. На 9,7процентов стало меньше детей, в отношении которых лишены родительских прав оба или один из родителей. А вот количество детей, в отношении которых оба родителя ограничены в правах или один из них - выросло на 2,4 процента.

По мнению вице-премьера, одна из причин социального сиротства - несвоевременная или не оказанная в достаточном объеме помощь семье и отсутствие профилактики.

По словам президента благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елены Альшанской, у нас нет четко прописанных понятий, что такое интересы ребенка. В итоге в одних случаях детей изымают из любящих, но бедных семей, в других - принимаются решения оставить ребенка в кровной семье, несмотря на то что его там систематически избивают.

По мнению депутата Госдумы Ольги Баталиной, лишение родительских прав должно стать крайней мерой, которая применяется к семье, а их ограничение в большинстве случаев должно стать обязательным первым этапом, предваряющим лишение.