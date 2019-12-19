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Рубрика: Культура

Hozier представил второй полноформатный альбом Wasteland, Baby!

Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 287(8045)
Hozier, Wasteland, Baby! (CD), Island Records, 2019
Hozier - любимец не только девушек, но и многочисленных музыкальных премий. Фото: REUTERS Hozier - любимец не только девушек, но и многочисленных музыкальных премий. Фото: REUTERS
Hozier - любимец не только девушек, но и многочисленных музыкальных премий. Фото: REUTERS

Родился Хозиер (полное имя - Эндрю Джон Хозиер-Бирн) в Ирландии, в семье белого блюзмена Джона Бирна. И сам он тоже блюзмен, гитарист, но щедро использует традиции негритянской музыки госпел, распевные и сочные аутентичные хоралы. Можно сказать, что сегодня успешная поп-музыка знавала и не такие контрасты и противоречия. Но гитарист и певец-тенор Хозиер все равно - особенный.

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Его первый и самый успешный сингл с небывалым прежде для хит-парадов названием Take Me to The Church ("Отведи меня в церковь") в итоге стал песней года в Великобритании, а затем лихо выиграл и международные награды Billboard Music Awards - стал первым в номинациях "Top Rock Song", сам же певец удостоился лавров, как Top Rock Artist.

И вот теперь - после этого успеха - второй полноформатный альбом Wasteland, Baby! На обложке артист сидит в кресле глубоко под водой и то ли не спеша выплывает на поверхность, то ли и так доволен своим состоянием (конверт дебютного альбома Хозиеру и вовсе рисовала его мама). Первые места в Ирландии и США, четвертое - в Великобритании, Top-10 в европейских странах…

Радует, что во времена доминирования в хит-парадах Дрейка, Тейлор Свифт, Рианны и Бейонсе меломаны ценят и такую сложную, разноплановую и внежанровую музыку. Могучую, непредсказуемую, неформатную, зато обволакивающую своими эмоциями, душевными эскападами, многослойными, но очень органичными аранжировками и гитарными переборами.

Фото: РИА Новости.
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С первой песни диск может понравиться не всем. Нет, тенор и интонации Хозиера наверняка сразу же впечатлят, но песни и бэк-вокалы удивят несхожестью с тем, что мы слушали прежде (в Talk на дальнем плане иногда слышатся то крик одинокого человека, застрявшего в пустыне, то магическая полифония хора). А затем вы и сами не заметите, как дослушаете до 14-й, титульной песни… И поставите диск снова на play.

Little Big, Москва, Дворец спорта "Мегаспорт", 20 декабря, 20.00

Хорошо, что российские артисты после нескольких лет кризиса снова возвращаются на такие большие площадки, как "Мегаспорт", вмещающий 14 тысяч зрителей.

Little Big - рэйв и пост-панк группа, которая стала популярна благодаря нескольким хитам и видеоклипам. Веселым, бесшабашным, с элементами скретча и стенд-ап комедии. Да и внешне музыканты Little Big выглядят как герои одного из фильмов Тарантино, не чужды буффонады. Их хиты Skubidi и I"m Ok I"m Not Alcoholic пародийны, отвязны, в чем-то даже поучительны. Кто-то называет их "электронным "Ленинградом". Но это не так. "Маленькие большие" - незлобивы, не используют лапидарную лексику и музыкально намного более разнообразны. В "Мегаспорте" они представят новый альбом Go Bananas.

Культура Музыка Поп-музыка Гид-парк Музыка с Александром Алексеевым

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