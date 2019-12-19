Какие странные новогодние традиции существуют в Испании

В Испании есть новогодние традиции, не понятные жителям других стран. Как пишет El Pais, из 47 миллионов жителей пиренейского королевства 5 миллионов являются уроженцами совсем других мест. И даже прожив не один год в Испании, они продолжают удивляться тому, как здесь отмечают эти праздники.

Так, выходцев из США поражает то, что испанцы начинают готовиться к праздникам уже в ноябре: в храмах и на улицах появляются белены (сценки из Библии о рождении Христа), здания, столбы и деревья украшают иллюминацией. В самих Соединенных Штатах это происходит лишь в последние дни перед праздником. Британцы обращают внимание на огромное количество беленов (вертепов), некоторые из них даже с живыми людьми. По словам мексиканцев, эти сценки гораздо более реалистичные, чем в других странах.

Они также удивляются одержимостью испанцев лотереей "Гордо", которая разыгрывается ежегодно 22 декабря. Билеты приобретает подавляющее большинство жителей королевства. Выигрышные номера объявляют школьники (поют), и это занимает целый день. "За 18 лет жизни в стране я привык к этому, но все равно считаю очень странным", - говорит один из мексиканцев, опрошенных журналистами

Американцы вспомнили испанскую традицию съедать 12 виноградин, пока часы отбивают новогоднюю полночь. Если успеть их сжевать и проглотить, загаданные желания сбудутся.

Выходцы из Бразилии обращают внимание, что короли-маги (волхвы) в Испании гораздо популярнее Санта-Клаусов. Именно 6 января, когда отмечается их день, детям дарят подарки. Впрочем, получить их можно и 25 декабря, и 1 января, что удивляет многих иностранцев. Хотя чаще всего подарки дарят именно 6 января, в последний нерабочий день роджественско-новогоднего периода. И за это маленьких испанцев часто жалеют русские, ведь тем приходится ждать до самого последнего дня. "Это жестоко", - отмечают они.