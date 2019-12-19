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19.12.2019 14:58
Рубрика: Общество

Исследование: Женщины добьются финансового равноправия через десятки лет

Текст: Александр Гусаров

Согласно последнему докладу о глобальных гендерных различиях Всемирного экономического форума (World Economic Forum Global Gender Gap Report 2020), представительницы прекрасного пола будут в массе своей зарабатывать наравне с мужчинами очень не скоро. Это, по подсчетам авторов исследования, произойдет только через десятки лет.

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Как указывается в основных выводах доклада, в среднем женщинам придется подождать 99,5 лет для получения одинаковых с мужчинами зарплат в области образования, здравоохранения, политики и экономики. В случае замедления темпов сокращения "гендерного разрыва" в мире этот процесс может занять целых 257 лет.

Методология этого ежегодного доклада может вызывать вопросы, но произведенный анализ, как утверждается, производился на основании полученной информации из 153 стран. При этом, наибольшее финансовое равноправие обеих полов зафиксировано в Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции. В глобальном плане, отмечен "медленный, но позитивный прогресс" в продвижении женщин на лидирующие позиции.

Россия, по мнению составителей документа, в 2020 году занимает по критерию гендерного равноправия 81 место в мире. При этом, россиянки в целом более образованы, чем мужчины в России, живут дольше, но редко занимают лидирующие позиции.

Общество Соцсфера Социология

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