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19 декабря 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 286(8044)

Федеральный закон от 16 декабря 2019 г. N 444-ФЗ "О внесении изменения в статью 15.332 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Дата подписания 16 декабря 2019 г.
Опубликован 19 декабря 2019 г.

Принят Государственной Думой 4 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 11 декабря 2019 года

Внести в статью 15.332 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2016, N 27, ст. 4183) изменение, дополнив ее примечанием следующего содержания:

"Примечание. Административная ответственность, установленная в отношении должностных лиц настоящей статьей, применяется к лицам, указанным в статье 2.4 настоящего Кодекса, за исключением граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.".

Президент Российской Федерации В. Путин