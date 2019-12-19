Принят Государственной Думой 4 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 11 декабря 2019 года

Внести в статью 15.332 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2016, N 27, ст. 4183) изменение, дополнив ее примечанием следующего содержания:

"Примечание. Административная ответственность, установленная в отношении должностных лиц настоящей статьей, применяется к лицам, указанным в статье 2.4 настоящего Кодекса, за исключением граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.".

Президент Российской Федерации В. Путин