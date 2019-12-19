Очень многие граждане, особенно пожилые люди, не знают точно, на какие льготы они имеют право или узнают о них совсем не сразу. Со следующего года все должно измениться: мы будем получать уведомления о том, какие нам положены меры социальной поддержки. Эта информация будет доступна 70-80% их потенциальных получателей.

При рождении ребенка и других важных событиях (не только приятных, но и печальных) государство оповестит вас обо всех положенных мерах поддержки. Фото: Reuters

Подробности "РГ" рассказал замглавы минтруда Алексей Скляр.

Есть определенные виды жизненных событий, которые Минтруд России "видит" в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Например, рождение ребенка, установление инвалидности, смерть, снижение дохода ниже уровня прожиточного минимума, достижение пенсионного или предпенсионного возраста. И при их возникновении людям и будут приходить уведомления о том, какие виды социальной помощи им положены - на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Информироваться люди будут не только о правах, которые только что возникли, но и о тех правах, которые возникли раньше. Например, если человек стал инвалидом пять лет назад, он тоже получит уведомление в 2020 году о том наборе мер социальной поддержки, которые ему положены сейчас.

Правда, в следующем году некоторые жизненные события останутся за скобками, их система начнет "видеть" с 2021 года. Речь идет, например, о получении звания "ветеран труда" или "ветеран войны", статуса донора, данные о людях, получивших трудовые увечья и профессиональные заболевания, и некоторые другие. Для того чтобы данные появились в единой системе, нужно обеспечить получение информации из различных баз данных ведомств.

Информирование начнется через портал госуслуг. В личный кабинет человека будет приходить уведомление: в связи с таким-то жизненным событием у вас появилось право на получение таких-то мер социальной поддержки, и для их получения вам необходимо обратиться туда-то. Если для этого человеку нужно написать заявление и это возможно сделать в электронном виде - тут же будет предлагаться перейти по ссылке.

С 2021 года информирование начнется и по другим каналам. Например, при согласии человека ему будут приходить уведомления в смс-сообщениях.

Следующий канал - единый контакт-центр, в котором человек сможет себя идентифицировать через кодовое слово или биометрические данные для получения нужной информации.