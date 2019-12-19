Новости

Трамп обвинил демократов в "нападении на США" 18.12.2019
Грызлов: Киев не стал обсуждать отвод войска по линии соприкосновения 18.12.2019
"Ливерпуль" вышел в финал клубного чемпионата мира 18.12.2019
В Сирии около 100 боевиков на танках напали на правительственные силы 18.12.2019
Контактная группа не пришла к реализации решений "нормандской четверки" 18.12.2019
Спикер палаты представителей обвинила Трампа в нарушении конституции 18.12.2019
В Боливии прокуратура выдала ордер на арест Эво Моралеса 18.12.2019
Начальник Генштаба РФ провел переговоры с коллегами из США и Швейцарии 18.12.2019
Росавтодор принял железнодорожную часть Крымского моста 18.12.2019
ГА ООН приняла российскую резолюцию против героизации нацизма 18.12.2019
Рост ВВП России в ноябре составил 1,6% 18.12.2019
Комитет Сената США одобрил новые санкции против России 18.12.2019
У берегов Мексики найдены два 500-летних якоря с кораблей эскадры Кортеса 18.12.2019
Задержанным в Домодедово израильтянам разрешили въезд в РФ 18.12.2019
Премьеры РФ и Беларуси обсудили интеграционное взаимодействие и энергетику 18.12.2019
Ученые посоветовали ограничить количество сахара и сладостей зимой 18.12.2019
В Госдуму внесен проект закона об использовании ФСО боевой техники 18.12.2019
Вышел экспортный IMAX-трейлер "Вторжения" Бондарчука 18.12.2019
Власти Эстонии ставят ультиматум журналистам Sputnik: увольнение или суд 18.12.2019
Фото: семья Анастасии Заворотнюк показала своих преследователей 18.12.2019
Сборная России сыграет на Евро-2020 в уникальной форме 18.12.2019
Фильм про японского писателя Осаму Дадзая снова покажут в Москве 18.12.2019
Депутаты ГД РФ оценили позицию Берлина по санкциям за "Северный поток - 2" 18.12.2019
В Оренбуржье запретили продажу снюсов 18.12.2019
В ФРГ санкции в отношении "Северного потока-2" назвали нарушением табу 18.12.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
Какие новые профессии появятся в будущем
Какие новые профессии появятся в будущем
Будет ли Россия наращивать вложения в госдолг США
Будет ли Россия наращивать вложения в госдолг США
18.12.2019 22:00
Рубрика: В мире

Трамп сравнил себя с ведьмой

Как охота демократов на президента США размывает фундамент американской демократии
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 286(8044)
Палата представителей США в среду должна была провести шестичасовые слушания, а затем проголосовать полным составом по обвинениям против президента Дональда Трампа. На момент подписания номера результат голосования неизвестен, но мало у кого вызывало сомнения, что контролирующие нижнюю палату противники президента из Демократической партии вынесут ему импичмент.
Перед голосованием либеральные активисты митинговали "за" импичмент в Нью-Йорке и других городах. Фото: Getty Images Перед голосованием либеральные активисты митинговали "за" импичмент в Нью-Йорке и других городах. Фото: Getty Images
Перед голосованием либеральные активисты митинговали "за" импичмент в Нью-Йорке и других городах. Фото: Getty Images

Накануне голосования Трамп отправил письмо на шести страницах спикеру нижней палаты Нэнси Пелози, преисполненное, что называется, праведного гнева. Глава Белого дома не стеснялся в выражениях, обвинив своих противников в "извращении правосудия" и пожаловавшись, что даже знаменитый процесс против салемских ведьм (1692-1693 годы) был более правильным в юридическом смысле. Сравнение, конечно, довольно спорное, но зато точно отражающее накал страстей вокруг главы Белого дома.

Фото: REUTERS/Carlos Barria
Рейтинг популярности Трампа вырос на 6% за последние три месяца

Трамп категорически опроверг выдвинутые против него обвинения в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса, предположив, что причина охоты на него гораздо проще - демократы пытаются расквитаться с ним за свое сенсационное поражение на выборах в 2016 году. Президент буквально отзеркалил все обвинения, упрекнув "ничего не делающих" противников в "подрыве американской демократии, препятствовании правосудию, вмешательстве в выборы" и нарушении присяги. Наконец, Трамп пожаловался, что эта "неконституционная" интрига тяжело сказалась на членах его семьи.

Отметим, что, если проводить аналогии с судебной сферой, импичмент - это набор обвинений. Если чиновника признают виновным, наказанием является отстранение от должности. Роль суда отводится Сенату США. Чтобы признать президента виновным обвинения против него должны утвердить не менее двух третей, то есть 67 из 100 сенаторов. Как ранее давал понять глава сенаторов-республиканцев Митч Макконелл, при тех документах обвинения, которые представили демократы, "шансы нулевые". По данным источников ресурса axios.com, контролирующие Сенат союзники Трампа из Республиканской партии (52 из 100 мандатов) планируют провести процесс после праздников и максимально быстро, за пару недель, отказавшись от вызова новых свидетелей по делу. Поэтому, скорее всего уже к концу января все закончится оправданием Трампа, а процедура его импичмента войдет в историю как очередная провалившаяся интрига демократов против него.

Тем не менее, эхо этого резонансного процесса может напрямую повлиять на уже стартовавшую кампанию перед президентскими выборами, которые пройдут в США 3 ноября 2020 года.

Но, возможно, еще более важны долгоиграющие последствия нынешнего процесса, о которых и предостерег Трамп в своем письме: "Вы сделали дешевкой это скверное слово, импичмент. История будет вам строгим судьей за эту шараду". Если отбросить в сторону эмоциональный окрас, то предостережение не пустяковое. Ведь импичмент - один из ключевых механизмов так называемой системы сдержек и противовесов. Отцы-основатели США выстроили ее для того, чтобы три ветви власти приглядывали друг за другом, не давая одному человеку или ведомству сконцентрировать в своих руках слишком широкие полномочия и совершить катастрофическую для страны ошибку.

Импичмент все чаще становится инструментом межпартийной борьбы, а не экстренной конституционной мерой

В октябре Трамп стал лишь четвертым в истории страны президентом, против которого Палата представителей США инициировала расследование об импичменте. Но с высоты истории бросается в глаза, что этот механизм применяется все чаще. За первые почти два столетия истории Соединенных Штатов импичменту подвергся лишь один президент - Эндрю Джонсон в 1968 году. Зато за следующие полвека к этой процедуре прибегали уже трижды, причем два прецедента пришлись на последние пару десятков лет (против Ричарда Никсона в 1974 году, Билла Клинтона в 1998 году и Дональда Трампа в 2017 году).

Что это? Эрозия импичмента, как части системы сдержек и противовесов, и его девальвация до будничного инструмента политической борьбы? Или, может быть, наоборот - это разделение ветвей власти во всей красе, когда сразу три президента за последние полвека допускали серьезные ошибки, а конгрессмены выполняли свою конституционную надзорную функцию?

Спикер палаты представителей обвинила Трампа в нарушении конституции

Статистика, собранная журналистами Маргарет Талев и Элейной Трини, демонстрирует, что скорее первое. Для этого они проанализировали не только успешно запущенные процедуры импичмента, но и попытки их инициировать. Выяснилось, что на протяжении почти двух столетий до Никсона резолюции об импичменте выдвигались лишь против пяти из 36 президентов, а всего таких резолюций было 9. Зато с 80-ых попытки импичмента предпринимались практически против всех глав Белого дома (за исключением Джимми Картера). Что до Трампа, то первая резолюция с предложением вынести ему импичмент была внесена уже через пять месяцев после его инаугурации, а всего за три года его правления таких резолюций набралось уже 8 - почти столько же, сколько за первые двести лет истории США.

Эти цифры - явное свидетельство того, что законодатели все меньше склонны рассматривать импичмент как крайнюю меру, а готовы пользоваться им по каждому поводу для очернения неугодного им президента.

"РГ" проанализировала и другие цифры, которые указывают, что в основе импичмента все чаще лежат межпартийные склоки, а не надзор ветвей власти друг за другом. Пожалуй, единственным удачным примером срабатывания системы сдержек и противовесов стало расследование об импичменте Ричарду Никсону из-за Уотергейтского скандала. За начало разбирательства тогда проголосовали 410 конгрессменов и лишь четыре против. Двухпартийное порицание действий президента здесь налицо. Незаконность действий Никсона была настолько очевидна, что даже его союзники-республиканцы отвернулись от своего президента. Никсон понял, что шансов выйти сухим у него нет, и ушел в отставку даже до формального голосования.

Фото: AP Photo/ Evan Vucci
Трамп написал письмо Пелоси и выразил протест в связи с импичментом

Обвинения против Билла Клинтона в 1998 году были далеко не столь очевидны, а потому за начало расследования голосовали по большей части его противники-республиканцы. Но и тогда их поддержали более 30 демократов.

А вот по расследованию об импичменте Трампу голоса разложились четко по партийной линии. "За" проголосовали только конгрессмены-демократы, "против" - все республиканцы.

Такой расклад голосов в двух последних случаях выглядит не двухпартийным возмущением действиями президента, а попыткой одной из партий подвести под импичмент некую спорную ситуацию. Напрашивается уже озвученный вывод о том, что импичмент перестает играть роль экстренного механизма для устранения зарвавшегося президента, а становится инструментом партийных распрей. Часть историков и экспертов в США предупреждают, что оформленной тенденцией это называть преждевременно, но явное скольжение в эту сторону очевидно.

Кстати импичмент - не первая процедура хваленой американской демократии, которую постигла такая участь. Например, это уже произошло с шатдаунами и назначениями в Верховный суд. Если раньше приостановка работы правительства была чем-то экстраординарным, то в последние пару десятков лет она повторяется каждые два-три года.

Все это прискорбно для Америки, поскольку оборачивается параличом власти. Импичмент, как и шатдаун по исторической инерции всегда становятся для политиков центральной темой, подменяя собой те проблемы, которые реально волнуют рядовых граждан. В результате, пока Вашингтон ломает копья в партийных междоусобицах, заботы американцев остаются нерешенными, копится недовольство, растет и без того запредельная поляризация общества, о чем аналитики предостерегают уже не первый год.

Фото: AP Photo/ Evan Vucci
Адвокат президента США пообещал, что в Киеве "полетят головы"

Как не вспомнить, что именно усталость американцев параличом во власти во многом и привела к победе несистемного Дональда Трампа в 2016 году, и он это понимает. Накануне вчерашнего голосования Трамп обвинил противников в "тривиализации импичмента". Надо сказать, довольно необычное слово для того простого языка, которым привык изъясняться президент США. "Это ужасно, использовать импичмент, который создавался для экстренных ситуаций, - посетовал Трамп. - Этого нельзя допустить. Настанет время, когда будет президент-демократ, а Палата представителей будет контролироваться республиканцами и, я подозреваю, они это припомнят". Хотя тут можно возразить, что действия демократов - это как раз эхо провальной попытки республиканцев вынести импичмент Биллу Клинтону.

А у демократов своя песня, естественно призванная подкрепить их доводы в пользу импичмента. Ее суть примерно в том, что если сейчас главу Белого дома не отстранить, это спровоцирует будущих президентов на злоупотребление властью, поскольку они уверуют в неэффективность импичмента.

Аргумент, откровенно говоря, слабый. Если бы демократы убедили американцев, что Трамп действительно нарушил закон, никакие союзники в Сенате его бы не спасли. Им стало бы просто не выгодно поддерживать главу Белого дома, и исторический пример Никсона - яркое тому подтверждение.

В мире США Процедура импичмента Дональда Трампа

Главное сегодня

В России появятся новые механизмы расселения аварийного жилья
ГА ООН приняла российскую резолюцию против героизации нацизма
Комитет Сената США одобрил новые санкции против России
Граждане Украины смогут ездить в Россию по загранпаспорту
Росавтодор принял железнодорожную часть Крымского моста