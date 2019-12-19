Палата представителей США в среду должна была провести шестичасовые слушания, а затем проголосовать полным составом по обвинениям против президента Дональда Трампа. На момент подписания номера результат голосования неизвестен, но мало у кого вызывало сомнения, что контролирующие нижнюю палату противники президента из Демократической партии вынесут ему импичмент.

Накануне голосования Трамп отправил письмо на шести страницах спикеру нижней палаты Нэнси Пелози, преисполненное, что называется, праведного гнева. Глава Белого дома не стеснялся в выражениях, обвинив своих противников в "извращении правосудия" и пожаловавшись, что даже знаменитый процесс против салемских ведьм (1692-1693 годы) был более правильным в юридическом смысле. Сравнение, конечно, довольно спорное, но зато точно отражающее накал страстей вокруг главы Белого дома.

Трамп категорически опроверг выдвинутые против него обвинения в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса, предположив, что причина охоты на него гораздо проще - демократы пытаются расквитаться с ним за свое сенсационное поражение на выборах в 2016 году. Президент буквально отзеркалил все обвинения, упрекнув "ничего не делающих" противников в "подрыве американской демократии, препятствовании правосудию, вмешательстве в выборы" и нарушении присяги. Наконец, Трамп пожаловался, что эта "неконституционная" интрига тяжело сказалась на членах его семьи.

Отметим, что, если проводить аналогии с судебной сферой, импичмент - это набор обвинений. Если чиновника признают виновным, наказанием является отстранение от должности. Роль суда отводится Сенату США. Чтобы признать президента виновным обвинения против него должны утвердить не менее двух третей, то есть 67 из 100 сенаторов. Как ранее давал понять глава сенаторов-республиканцев Митч Макконелл, при тех документах обвинения, которые представили демократы, "шансы нулевые". По данным источников ресурса axios.com, контролирующие Сенат союзники Трампа из Республиканской партии (52 из 100 мандатов) планируют провести процесс после праздников и максимально быстро, за пару недель, отказавшись от вызова новых свидетелей по делу. Поэтому, скорее всего уже к концу января все закончится оправданием Трампа, а процедура его импичмента войдет в историю как очередная провалившаяся интрига демократов против него.

Тем не менее, эхо этого резонансного процесса может напрямую повлиять на уже стартовавшую кампанию перед президентскими выборами, которые пройдут в США 3 ноября 2020 года.

Но, возможно, еще более важны долгоиграющие последствия нынешнего процесса, о которых и предостерег Трамп в своем письме: "Вы сделали дешевкой это скверное слово, импичмент. История будет вам строгим судьей за эту шараду". Если отбросить в сторону эмоциональный окрас, то предостережение не пустяковое. Ведь импичмент - один из ключевых механизмов так называемой системы сдержек и противовесов. Отцы-основатели США выстроили ее для того, чтобы три ветви власти приглядывали друг за другом, не давая одному человеку или ведомству сконцентрировать в своих руках слишком широкие полномочия и совершить катастрофическую для страны ошибку.

Импичмент все чаще становится инструментом межпартийной борьбы, а не экстренной конституционной мерой

В октябре Трамп стал лишь четвертым в истории страны президентом, против которого Палата представителей США инициировала расследование об импичменте. Но с высоты истории бросается в глаза, что этот механизм применяется все чаще. За первые почти два столетия истории Соединенных Штатов импичменту подвергся лишь один президент - Эндрю Джонсон в 1968 году. Зато за следующие полвека к этой процедуре прибегали уже трижды, причем два прецедента пришлись на последние пару десятков лет (против Ричарда Никсона в 1974 году, Билла Клинтона в 1998 году и Дональда Трампа в 2017 году).

Что это? Эрозия импичмента, как части системы сдержек и противовесов, и его девальвация до будничного инструмента политической борьбы? Или, может быть, наоборот - это разделение ветвей власти во всей красе, когда сразу три президента за последние полвека допускали серьезные ошибки, а конгрессмены выполняли свою конституционную надзорную функцию?

Статистика, собранная журналистами Маргарет Талев и Элейной Трини, демонстрирует, что скорее первое. Для этого они проанализировали не только успешно запущенные процедуры импичмента, но и попытки их инициировать. Выяснилось, что на протяжении почти двух столетий до Никсона резолюции об импичменте выдвигались лишь против пяти из 36 президентов, а всего таких резолюций было 9. Зато с 80-ых попытки импичмента предпринимались практически против всех глав Белого дома (за исключением Джимми Картера). Что до Трампа, то первая резолюция с предложением вынести ему импичмент была внесена уже через пять месяцев после его инаугурации, а всего за три года его правления таких резолюций набралось уже 8 - почти столько же, сколько за первые двести лет истории США.

Эти цифры - явное свидетельство того, что законодатели все меньше склонны рассматривать импичмент как крайнюю меру, а готовы пользоваться им по каждому поводу для очернения неугодного им президента.

"РГ" проанализировала и другие цифры, которые указывают, что в основе импичмента все чаще лежат межпартийные склоки, а не надзор ветвей власти друг за другом. Пожалуй, единственным удачным примером срабатывания системы сдержек и противовесов стало расследование об импичменте Ричарду Никсону из-за Уотергейтского скандала. За начало разбирательства тогда проголосовали 410 конгрессменов и лишь четыре против. Двухпартийное порицание действий президента здесь налицо. Незаконность действий Никсона была настолько очевидна, что даже его союзники-республиканцы отвернулись от своего президента. Никсон понял, что шансов выйти сухим у него нет, и ушел в отставку даже до формального голосования.

Обвинения против Билла Клинтона в 1998 году были далеко не столь очевидны, а потому за начало расследования голосовали по большей части его противники-республиканцы. Но и тогда их поддержали более 30 демократов.

А вот по расследованию об импичменте Трампу голоса разложились четко по партийной линии. "За" проголосовали только конгрессмены-демократы, "против" - все республиканцы.

Такой расклад голосов в двух последних случаях выглядит не двухпартийным возмущением действиями президента, а попыткой одной из партий подвести под импичмент некую спорную ситуацию. Напрашивается уже озвученный вывод о том, что импичмент перестает играть роль экстренного механизма для устранения зарвавшегося президента, а становится инструментом партийных распрей. Часть историков и экспертов в США предупреждают, что оформленной тенденцией это называть преждевременно, но явное скольжение в эту сторону очевидно.

Кстати импичмент - не первая процедура хваленой американской демократии, которую постигла такая участь. Например, это уже произошло с шатдаунами и назначениями в Верховный суд. Если раньше приостановка работы правительства была чем-то экстраординарным, то в последние пару десятков лет она повторяется каждые два-три года.

Все это прискорбно для Америки, поскольку оборачивается параличом власти. Импичмент, как и шатдаун по исторической инерции всегда становятся для политиков центральной темой, подменяя собой те проблемы, которые реально волнуют рядовых граждан. В результате, пока Вашингтон ломает копья в партийных междоусобицах, заботы американцев остаются нерешенными, копится недовольство, растет и без того запредельная поляризация общества, о чем аналитики предостерегают уже не первый год.

Как не вспомнить, что именно усталость американцев параличом во власти во многом и привела к победе несистемного Дональда Трампа в 2016 году, и он это понимает. Накануне вчерашнего голосования Трамп обвинил противников в "тривиализации импичмента". Надо сказать, довольно необычное слово для того простого языка, которым привык изъясняться президент США. "Это ужасно, использовать импичмент, который создавался для экстренных ситуаций, - посетовал Трамп. - Этого нельзя допустить. Настанет время, когда будет президент-демократ, а Палата представителей будет контролироваться республиканцами и, я подозреваю, они это припомнят". Хотя тут можно возразить, что действия демократов - это как раз эхо провальной попытки республиканцев вынести импичмент Биллу Клинтону.

А у демократов своя песня, естественно призванная подкрепить их доводы в пользу импичмента. Ее суть примерно в том, что если сейчас главу Белого дома не отстранить, это спровоцирует будущих президентов на злоупотребление властью, поскольку они уверуют в неэффективность импичмента.

Аргумент, откровенно говоря, слабый. Если бы демократы убедили американцев, что Трамп действительно нарушил закон, никакие союзники в Сенате его бы не спасли. Им стало бы просто не выгодно поддерживать главу Белого дома, и исторический пример Никсона - яркое тому подтверждение.