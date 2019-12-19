Кардиолог объяснил, чем опасна изменчивость погоды

Быстрая перемена погоды и скачки температур могут стать причиной плохого самочувствия. Кардиолог рассказала о симптомах и о том, как их облегчить.

На изменение погодных условий реагируют те, кто страдает хроническими заболеваниями: бронхиальной астмой, проблемами сердечно-сосудистой системы и дыхательных путей. По словам кардиолога Натальи Нассибулиной, снижение атмосферного давления тонко чувствуют, в частности, гипотоники. У больных хроническими заболеваниями могут появляться мигренозные боли, одышка, чувство нехватки воздуха. А у аллергиков при температурных скачках снижается уровень лейкоцитов, что вызывает аллергические реакции, обостряются инфекционные и простудные осложнения.

При повышенной влажности себя могут плохо почувствовать астматики. При таких условиях повышается также риск переохладиться и простудиться.

На организм влияют и магнитные бури: нарушается работа гипофиза, и из-за этого меняется обмен веществ, сбиваются биоритмы, нарушается сон, появляются неврозы и хроническая усталость. Страдает вегетативная нервная система. Чтобы облегчить симптомы, нужно ее тренировать.

Как пишет "Вечерняя Москва", это натренировать вегетативную нервную систему несложно. Помогут в этом поход на массаж, восстановление режима сна, прогулок и регулярное питание. К этому всему можно добавить также легкое закаливание.