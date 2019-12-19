Казнен житель Беларуси, жестоко убивший двух девушек

В Беларуси приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Осиповича, осужденного за убийство двух девушек, передает РИА Новости.

"Семнадцатого декабря был приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Осиповича", - уточнила старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области республики Ольга Иванова.

Сообщается, что Осипович совершил свое преступление в 2018 году: одну из своих жертв он забил молотком, другой нанес множественные ножевые ранения.

После вынесения приговора он обращался с ходатайством о помиловании к президенту республики, но эта просьба была оставлена без удовлетворения.