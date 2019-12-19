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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китайские ученые впервые исследовали Море Космонавтов

Китайские ученые, которые сейчас ведут изыскания в Море Космонавтов Южного океана для выполнения задач 36-й научно-исследовательской экспедиции на Южном полюсе, впервые взяли образцы морского грунта с глубины 18,36 метра для лабораторного исследования на полярном океане, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". Осадочные морские породы были добыты с помощью установленной на ледоколе "Сюэлун-2" поршневой грунтовой трубы длиной 22 метра. Это первые подобные образцы, поднятые китайцами со дна Южного океана.
Ледокол "Сюэлун-2" и его экипаж выполняют первое плавание по Антарктике. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Ледокол "Сюэлун-2" и его экипаж выполняют первое плавание по Антарктике. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Ледокол "Сюэлун-2" и его экипаж выполняют первое плавание по Антарктике. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Начальник операции, сотрудник Первого научно-исследовательского института морей при министерстве природных ресурсов КНР Чэнь Чжихуа рассказал, что анализ размеров частиц, минералов, изотопов и других особенностей образцов помогут получить знания о климатических и погодных условиях в древние времена, имеет важное значение для ответа на многие вопросы, связанные с изменением ледового покрова и климата в Антарктике и т.д.

"Сюэлун-2", выполняющий первое плавание по Антарктике, 7 декабря покинул акваторию Залива Прюдс и приступил к экспедиции в Море Космонавтов. Исследуются физические, химические и другие свойства грунта. В исследовательских целях команда ученых несколько раз производила лов рыбы траловым способом. Это тоже первый опыт Китая в рамках научно-исследовательской экспедиции на Южном полюсе.

Это первая комплексная научно-исследовательская экспедиция, совершаемая китайскими учеными в данной акватории.

О Море Космонавтов мало что известно мировым научным кругам. Системная работа "Сюэлун-2" позволит человечеству лучше узнать об этой акватории и глубже понять роль Южного океана в глобальных климатических изменениях уверен главный ученый 36-й научно-исследовательской экспедиции на Южном полюсе Хэ Цзяньфэн.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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