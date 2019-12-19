КНР освободит от дополнительных пошлин некоторые товары из США

Обнародована первая часть второго списка американских товаров, которые не будут облагаться в Китае пошлинами. Об этом заявил 19 декабря Комитет по таможенным тарифам и сборам при Госсовете КНР.

Постановление будет действовать один год и вступит в силу с 26 декабря, то есть до 25 декабря 2020 года.

При этом постановление не имеет обратной силы, то есть пошлины, которые уже уплачены, возвращены не будут.

Также Комитет продолжит работу над новыми списками товаров, подпадающих под освобождение от пошлин.

Вместе с тем, как сообщает китайское издание Global Times, близкое к правительству КНР, импичмент, объявленный 18 декабря президенту США Дональду трампу, "может внести дополнительную неопределенность в отношения Пекина и Вашингтона".