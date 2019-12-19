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19.12.2019 05:00
Рубрика: В мире

"Виновен!": Палата представителей США объявила импичмент Трампу

Текст: Игорь Дунаевский
Палата представителей США в среду утвердила обвинения по двум пунктам против президента Дональда Трампа и вынесла ему третий в истории страны импичмент. Главу Белого дома подозревают в злоупотреблении полномочиями и препятствовании работе Конгресса.
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

За то, чтобы обвинить Трампа в злоупотреблении властью, высказались 230 законодателей, против - 197 (в том числе два демократа), один воздержался. За обвинение главы государства в препятствовании расследования Конгресса проголосовали 229 законодателей, против высказались 198 конгрессменов (в том числе три демократа), один депутат вновь воздержался. Голоса разложились практически в полном соответствии с партийными линиями: "за" голосовали только оппозиционные Белому дому демократы, а "против" высказались республиканцы.

Фото: AP Photo/ Evan Vucci
Трамп написал письмо Пелоси и выразил протест в связи с импичментом

Голосованию предшествовали слушания в течение 11 часов. Демократы пытались принять первую статью импичмента - "превышение полномочий" - простым видимым большинством присутствующих в зале, однако республиканцы настояли на поименном голосовании. Но в целом его исход сомнений не вызывал, поскольку противники президента располагают большинством мандатов, которое было необходимо для утверждения обвинений.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, открывая слушания, обвинила президента Дональда Трампа в нарушении конституции. Либеральные активисты еще за день до этого начали проводить в мегаполисах, где сосредоточен антитрамповский электорат, митинги в поддержку импичмента. В среду толпа собрались у стен Капитолия, где проходило заседание, скандируя лозунги, размахивая яркими транспарантами и требуя отстранения президента от власти.

Но главе Белого дома к такому давлению не привыкать. Он категорически отвергает все обвинения, называя происходящее "охотой на ведьм". На начало слушаний он по традиции отреагировал в своем Twitter, написав большими буквами и с обилием восклицательных знаков: "Такая чудовищная ложь радикальных левых, бездельников демократов! Это нападение на Америку, и нападение на Республиканскую партию!". А ближе к вечеру, когда началось голосование, Трамп, который как немногие умеет сосредоточить на себе внимание прессы, устроил собственное шоу, отправившись на митинг в штат Мичиган.

Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Теперь дело отправится в Сенат, где и будет вынесен окончательный вердикт. Для утверждения импичмента необходимо не менее двух третей голосов, то есть 67 из 100. Но в верхней палате большинство у союзников Трампа из Республиканской партии, ни один из которых пока не объявлял о планах голосовать против президента. Поэтому, как ожидают практически все эксперты, к концу января процесс закончится оправданием Дональда Трампа.

Импичмент, вынесенный Трампу, стал лишь третьим таким прецедентом в истории США. До этого через эту процедуру проходили президенты Эндрю Джонсон в 1868 году и Билл Клинтон в 1998 году. Оба остались у власти, поскольку их оправдал Сенат. Кроме того, импичмент был инициирован против Ричарда Никсона в 1974 году, но тогда президент перед лицом очевидных даже для его сторонников обвинений ушел в отставку, не дожидаясь формального голосования Палаты представителей.

В мире США Процедура импичмента Дональда Трампа Дональд Трамп

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