Спикер палаты представителей обвинила Трампа в нарушении конституции

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси обвинила президента Дональда Трампа в нарушении конституции. Преисполненным трагизма и торжественности голосом она заключила, что глава государства "не оставил иного выбора", как подвергнуть его импичменту.

Такими словами Пелоси в среду утром (по Вашингтону) открыла шестичасовые слушания в нижней палате, по итогам которых конгрессмены, как ожидается, вынесут третий за всю историю США импичмент хозяину Белого дома.

Трампа обвиняют в злоупотреблении полномочиями и препятствовании работе Конгресса. Спикер, на груди которой красовалась золотая брошь в форме орла - государственного символа США, заявила, что глава Белого дома использовал свои полномочия "для извлечения личной политической выгоды в ущерб национальной безопасности". Сам Трамп категорически отвергает обвинения, называя происходящее "охотой на ведьм".

По итогам дебатов конгрессменам предстоит проголосовать по двум пунктам обвинения против Трампа. Для их утверждения достаточно простого большинства голосов, которым в нижней палате располагают противники главы Белого дома из Демократической партии.

После этого дело отправится в Сенат, где для утверждения импичмента необходимо не менее двух третей голосов, то есть 67 из 100. Но в верхней палате у демократов только 48 мандатов, а остальные контролируют союзники Трампа из Республиканской партии, ни один из которых пока не объявлял о планах голосовать против президента. Поэтому, как ожидают практически все эксперты, процесс закончится оправданием Дональда Трампа.