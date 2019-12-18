Палата представителей США в среду проголосует по импичменту Трампа

В среду состоится финальное голосование палаты представителей конгресса США по импичменту президента Дональда Трампа. Об этом говорится в обращении спикера палаты Нэнси Пелоси к демократам.

По ее словам, будет реализовано одно из самых важных полномочий, предоставленных конституцией. "Мы проголосуем за утверждение двух статей импичмента в отношении президента США", - цитирует Пелоси РИА Новости.

Напомним, главу Белого дома обвиняют по двум статьям - злоупотребление властью и препятствование работе законодателей. Во вторник Трамп направил письмо Пелоси, в котором выразил протест, а также обвинил ее и демократов в нарушении конституции при проведении процедуры импичмента.

Между тем, если контролируемая демократами палата представителей проголосует за импичмент Трампу, то дело перейдет в сенат. Для отстранения президента от власти необходимы голоса двух третей сенаторов. Однако республиканское большинство не намерено голосовать против главы Белого дома.

До сих пор палата представителей только два раза объявляла импичмент: Эндрю Джонсону в 1868-м году и Биллу Клинтону в 1998-м. Оба были оправданы сенатом.