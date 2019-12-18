Трамп обвинил демократов в "нападении на США"

Нападением на США назвал президент страны Дональд Трамп выступление демократов в ходе дебатов по импичменту, передает ТАСС. Обвинения в свой адрес он назвал "ужасной ложью".

"Такая ужасная ложь со стороны ничего не делающих демократов, - так прокомментировал хозяин Белого дома ход дебатов в своем Twitter. - Это нападение на Америку и нападение на Республиканскую партию!"

Напомним, что причиной слушаний по импичменту стало обвинение в адрес Трампа в давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации избраться на второй срок в 2020 году. Демократы утверждают, что президент при этом нарушил конституцию страны. Сам Трамп эти обвинения категорически отвергает.