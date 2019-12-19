Федеральный закон от 16 декабря 2019 г. N 441-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"

Принят Государственной Думой 4 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 11 декабря 2019 года

Статья 1

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4295; 2003, N 27, ст. 2700, 2708, 2717; N 46, ст. 4434; N 50, ст. 4847, 4855; 2004, N 31, ст. 3229; N 34, ст. 3529, 3533; 2005, N 1, ст. 9, 13, 45; N 10, ст. 763; N 13, ст. 1075, 1077; N 19, ст. 1752; N 27, ст. 2719, 2721; N 30, ст. 3104, 3131; N 50, ст. 5247; 2006, N 1, ст. 10; N 10, ст. 1067; N 12, ст. 1234; N 17, ст. 1776; N 18, ст. 1907; N 19, ст. 2066; N 23, ст. 2380; N 31, ст. 3420, 3438, 3452; N 45, ст. 4641; N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21, 29; N 16, ст. 1825; N 21, ст. 2456; N 26, ст. 3089; N 30, ст. 3755; N 31, ст. 4007, 4008; N 41, ст. 4845; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553; 2008, N 10, ст. 896; N 18, ст. 1941; N 20, ст. 2251; N 30, ст. 3604; N 49, ст. 5745; N 52, ст. 6227, 6235, 6236; 2009, N 7, ст. 777; N 23, ст. 2759; N 26, ст. 3120, 3122; N 29, ст. 3597, 3642; N 30, ст. 3739; N 45, ст. 5265; N 48, ст. 5711, 5724; N 52, ст. 6412; 2010, N 1, ст. 1; N 21, ст. 2525; N 23, ст. 2790; N 27, ст. 3416; N 30, ст. 4002, 4006, 4007; N 31, ст. 4158, 4164, 4193, 4195, 4206, 4207, 4208; N 41, ст. 5192; N 49, ст. 6409; 2011, N 1, ст. 10, 23, 54; N 7, ст. 901; N 15, ст. 2039; N 17, ст. 2310; N 19, ст. 2715; N 23, ст. 3260; N 27, ст. 3873; N 29, ст. 4290, 4298; N 30, ст. 4573, 4574, 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605; N 45, ст. 6325; N 46, ст. 6406; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7025, 7061; N 50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, N 6, ст. 621; N 10, ст. 1166; N 19, ст. 2278, 2281; N 24, ст. 3069, 3082; N 29, ст. 3996; N 31, ст. 4320, 4330; N 47, ст. 6402, 6403; N 49, ст. 6757; N 53, ст. 7577, 7580, 7602, 7640; 2013, N 14, ст. 1651, 1657, 1666; N 17, ст. 2029; N 19, ст. 2323, 2325; N 26, ст. 3207, 3208; N 27, ст. 3454, 3469, 3470, 3477; N 30, ст. 4025, 4029, 4030, 4031, 4032, 4034, 4036, 4040, 4044, 4078, 4082; N 31, ст. 4191; N 43, ст. 5443, 5444, 5445, 5452; N 44, ст. 5624, 5643; N 48, ст. 6161, 6165; N 49, ст. 6327, 6341; N 51, ст. 6683, 6685, 6695; N 52, ст. 6948, 6961, 6980, 6986, 7002; 2014, N 6, ст. 559, 566; N 11, ст. 1092, 1096; N 14, ст. 1562; N 19, ст. 2302, 2306, 2310, 2324, 2325, 2326, 2327, 2330, 2335; N 26, ст. 3366, 3379; N 30, ст. 4211, 4218, 4228, 4233, 4248, 4256, 4259, 4264, 4278; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; N 45, ст. 6142; N 48, ст. 6636, 6638, 6642, 6651; N 52, ст. 7541, 7550, 7557; 2015, N 1, ст. 29, 67, 74, 83, 85; N 6, ст. 885; N 10, ст. 1405, 1416; N 13, ст. 1805, 1811; N 18, ст. 2614, 2619, 2620; N 21, ст. 2981; N 24, ст. 3370; N 27, ст. 3945, 3983, 3995; N 29, ст. 4356, 4359, 4374, 4376, 4391; N 41, ст. 5629, 5637; N 44, ст. 6046; N 45, ст. 6205, 6208; N 48, ст. 6706, 6710; N 51, ст. 7250; 2016, N 1, ст. 11, 28, 59, 63, 84; N 10, ст. 1323; N 11, ст. 1481, 1491, 1493; N 18, ст. 2514; N 23, ст. 3285; N 26, ст. 3871, 3876, 3884, 3887, 3891; N 27, ст. 4160, 4164, 4183, 4197, 4205, 4206, 4223, 4238, 4251, 4259, 4286, 4291, 4305; N 28, ст. 4558; N 50, ст. 6975; 2017, N 1, ст. 12, 31, 47; N 7, ст. 1030, 1032; N 9, ст. 1278; N 11, ст. 1535; N 17, ст. 2457, 2460; N 18, ст. 2664; N 22, ст. 3069; N 23, ст. 3227; N 24, ст. 3487; N 27, ст. 3947; N 30, ст. 4455; N 31, ст. 4738, 4755, 4812, 4814, 4815, 4827, 4828; N 47, ст. 6844, 6851; N 49, ст. 7308; N 50, ст. 7562; N 52, ст. 7919; 2018, N 1, ст. 21, 30, 35, 48; N 7, ст. 973; N 18, ст. 2562; N 30, ст. 4555; N 31, ст. 4824, 4825, 4826, 4851; N 41, ст. 6187; N 42, ст. 6378; N 45, ст. 6832, 6843; N 47, ст. 7125, 7128; N 53, ст. 8436, 8447, 8483; 2019, N 6, ст. 465; N 10, ст. 893; N 12, ст. 1216, 1217, 1218, 1219; N 16, ст. 1819, 1821; N 22, ст. 2669; N 25, ст. 3161; N 29, ст. 3847; N 30, ст. 4119, 4121, 4125, 4131; N 31, ст. 4473; N 42, ст. 5803; N 44, ст. 6178, 6182) следующие изменения:

1) главу 20 дополнить статьей 20.35 следующего содержания:

"Статья 20.35. Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) и объектов (территорий) религиозных организаций

1. Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) либо воспрепятствование деятельности лица по осуществлению возложенной на него обязанности по выполнению или обеспечению требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, статьями 11.151 и 20.30 настоящего Кодекса, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех лет; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

2. Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) религиозных организаций либо воспрепятствование деятельности лица по осуществлению возложенной на него обязанности по выполнению или обеспечению требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) религиозных организаций, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.";

2) в части 1 статьи 23.1 цифры "20.25 - 20.34" заменить цифрами "20.25 - 20.35";

3) в части 2 статьи 28.3:

а) в пункте 1 цифры "20.30," исключить, после цифр "20.32" дополнить словами ", статьей 20.35 (в пределах своих полномочий)";

б) пункт 56 после цифр "20.27" дополнить словами ", статьей 20.35 (в пределах своих полномочий)";

в) пункт 103 после цифр "20.34" дополнить словами ", статьей 20.35 (в пределах своих полномочий)".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзацев пятого и шестого пункта 1 статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Абзацы пятый и шестой пункта 1 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 мая 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин