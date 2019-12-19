Косачев: Процедура импичмента Трампа стала самоцелью для демократов

Сенат США заблокирует процедуру импичмента президента Дональда Трампа, а сам процесс является лишь инструментом по недопущению нынешнего главы Белого дома к власти во второй раз. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Нет сомнений, что запущенная демократами процедура импичмента - это не про отстранение его от власти, а про недопущение его к власти во второй раз. Процедура здесь стала самоцелью", - отметил Косачев, комментируя итоги голосования в Палате представителей конгресса США.

По его словам, для объявления импичмента необходимо не менее двух третей голосов сенаторов, пишет ТАСС. Однако республиканцы занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100, что позволит им легко блокировать попытку "свергнуть" своего кандидата, даже если у них у самих хватает претензий к нему, отметил Косачев.