Одобрен Государственной Думой 10 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 11 декабря 2019 года

Статья 1

Внести в статью 122 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 12, ст. 1201; 2015, N 1, ст. 2; 2017, N 31, ст. 4727; 2018, N 1, ст. 1) следующие изменения:

1) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: "Указанное правило не распространяется на вновь создаваемые медицинские организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность.";

2) в пункте 1 части 3 слова "не позднее 1 января 2020 года" заменить словами "не позднее 1 января 2021 года".

Статья 2

Настоящий Федеральный конституционный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин