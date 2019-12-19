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Рубрика: Власть

То, что полис прописал

В России утверждена программа гарантий бесплатной медпомощи
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Неделя № 288(8046)
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Дмитрий Медведев во время посещения городской клинической больницы № 67 Москвы. Архивное фото. Фото: РИА Новости Дмитрий Медведев во время посещения городской клинической больницы № 67 Москвы. Архивное фото. Фото: РИА Новости
Дмитрий Медведев во время посещения городской клинической больницы № 67 Москвы. Архивное фото. Фото: РИА Новости

"В этой программе определяется, какую медицинскую помощь при каких заболеваниях каждый человек, у которого есть полис обязательного медицинского страхования, может получить бесплатно. Установлены ее виды, объемы, механизмы и размеры финансирования", - подчеркнул Медведев на совещании со своими заместителями. Такая программа работает уже более 20 лет, но регулярно обновляется. "Документ на ближайшие три года скорректирован с учетом работы над национальными проектами", - отметил премьер-министр.

Фото: Александр Корольков/РГ
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В частности, в новом документе увеличены средние подушевые нормативы финансирования на каждого гражданина.

Программа, рассказал глава кабинета министров, расширяет возможности по диагностике и лечению граждан, дополнительно вводится 18 методов высокотехнологичной помощи больным с онкологией.

Расходы на лечение раковых заболеваний в 2020 году увеличиваются на 71 миллиард рублей, уточнила вице-премьер Татьяна Голикова.

Правительство расширило перечень дорогостоящих химиотерапевтических препаратов, чтобы пациент получал не три-четыре курса химиотерапии, а как минимум шесть.

- С 2020 года в тариф добавляется лучевая терапия, - рассказала зампред. - Начиная с 2020 года программа предусматривает сокращение сроков ожидания медицинской помощи. Если раньше для исследований это было 30 дней, то теперь 14, а если выявлено подозрение на онкологические заболевания, то 7 дней.

В России сократятся сроки ожидания медпомощи онкобольным

На 60 миллиардов рублей увеличены расходы на оплату первичной медико-санитарной помощи. Отдельно в программе добавляются средства на дорогостоящие виды лечения: компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию, ультразвуковое исследование сердца и сосудов, гистологию, эндоскопию и молекулярно-генетические исследования.

- Сейчас, в 2019 году, медицинские организации не могут направлять всех нуждающихся на исследования. Теперь, поскольку это будет оплачиваться отдельно, то на эти цели предусмотрено 52 миллиарда рублей, - отметила Голикова.

Расходы на лечение раковых заболеваний увеличиваются на 71 миллиард рублей

В новой программе закрепили ряд дополнительных прав пациентов. Например, для профилактики абортов для беременных женщин предусматривается правовая, психологическая и медико-социальная помощь.

Все это расширяет возможности и по диагностике, и по лечению.

- Это потребовало и дополнительных денег, которые были найдены, - заметил Медведев. - Нужно следить, чтобы все это работало, чтобы люди этим пользовались, потому что это действительно очень важное расширение гарантий в рамках этого документа.

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