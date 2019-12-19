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19.12.2019 06:40
Рубрика: В мире

Механик American Airlines чуть не убил 150 человек в США

Механик American Airlines Ахмед Алани повредил навигационную систему самолета и чуть не убил полторы сотни пассажиров.

Фото: REUTERS
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Инцидент произошел в аэропорту Майами. Мужчина приклеил кусок пены, чтобы блокировать модуль, оповещающий пилотов о скорости, высоте и другой важной информации. Лайнер должен был доставить 150 пассажиров на Багамы, но рейс отменили. Экипаж узнал о проблеме еще на земле - система просигнализировала о неисправности.

Алани заявил, что не хотел причинить вред пассажирам, а пытался своими действиями задержать или отменить рейс "в надежде получить сверхурочную работу". Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

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