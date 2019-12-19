МИД РФ: Ситуация вокруг информагентства Sputnik в Эстонии возмутительна

МИД России обнародовал 19 декабря у себя на сайте заявление, в котором сказано, что "вызывает беспокойство возмутительная ситуация вокруг российского информагентства Sputnik в Эстонии".

Как говорится в заявлении, "официальный Таллин, по всей видимости, счел для себя делом принципа добиться ликвидации этого российского СМИ. Сотрудникам эстонского бюро Sputnik рассылаются письма из местного Департамента полиции и погранохраны, в которых работникам СМИ угрожают уголовным преследованием. Более того, подчеркивается, что правосудие может коснуться и тех, кто, имея какую-либо информацию о связанных со Sputnik юридических или физических лицах, не донесет об этом в Бюро по отмыванию денег".

Российское внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что "подобная ситуация абсолютно неприемлема и полностью лежит за гранью фундаментальных демократических принципов и международных обязательств Эстонии по обеспечению беспрепятственной работы СМИ, свободы выражения мнений и равного доступа к информации".