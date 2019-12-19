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19.12.2019 20:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Минздрав сообщает о пяти раненых в перестрелке на Лубянке

Текст: Наталья Козлова

В перестрелке на Лубянке пострадали пять человек, сообщили в Министерстве здравоохранения РФ. По предварительным данным, двое из них - сотрудники ФСБ.

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Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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"Медицинская помощь оказывается пяти пострадавшим", - уточнили в ведомстве.

Напомним, что инцидент произошел вечером 19 декабря неподалеку от здания ФСБ РФ. Один сотрудник ФСО погиб в перестрелке, еще двое ранены. Министерство здравоохранения официально подтверждает "крайне тяжелые ранения" двух сотрудников ФСБ. Сам нападавший, по данным правоохранителей, ликвидирован. Движение в ближайших кварталах перекрыто, из окрестных кафе и досуговых заведений эвакуированы люди.

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