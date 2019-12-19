Минздрав сообщает о пяти раненых в перестрелке на Лубянке

В перестрелке на Лубянке пострадали пять человек, сообщили в Министерстве здравоохранения РФ. По предварительным данным, двое из них - сотрудники ФСБ.

"Медицинская помощь оказывается пяти пострадавшим", - уточнили в ведомстве.

Напомним, что инцидент произошел вечером 19 декабря неподалеку от здания ФСБ РФ. Один сотрудник ФСО погиб в перестрелке, еще двое ранены. Министерство здравоохранения официально подтверждает "крайне тяжелые ранения" двух сотрудников ФСБ. Сам нападавший, по данным правоохранителей, ликвидирован. Движение в ближайших кварталах перекрыто, из окрестных кафе и досуговых заведений эвакуированы люди.