ФСБ: Преступник, открывший стрельбу на Лубянке, нейтрализован

Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что неизвестный открыл стрельбу около дома №12 по улице Большая Лубянка. Есть пострадавшие. Личность преступника устанавливается. Он нейтрализован.

Других официальных комментариев пока нет.

По сообщениям одних очевидцев, перестрелка началась на Кузнецком мосту. По другим сведениям - в приемной ФСБ. На видео из соцсетей видны вооруженные сотрудники полиции, которые укрываются за стоящими на улице автомобилями.

Есть пострадавшие. По одним сведениям, это сотрудники комендатуры ФСБ и полиции. На место прибыли сотрудники Центра специального назначения ФСБ и СОБРа. Подъехали машины МЧС и пожарные.

Число погибших и пострадавших официально не подтверждено. Называются цифры от одного до трех человек. Очевидцы говорят только об одном пострадавшем на носилках. Движение на Лубянке перекрыто, прохожих не пропускают к месту происшествия. По предварительно информации, стрельба велась из автомата либо из карабина "Сайга".