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19.12.2019 10:48
Рубрика: Власть

На пресс-конференции Путина запретили баннеры

Текст: Кира Латухина

Большая пресс-конференция президента пройдет в свободном режиме, но одно ограничение все же есть. "РГ" проверила, что происходит с теми, кто его не выполнил, и как можно все же выйти из ситуации и пройти в зал.

Организаторы просили не приносить плакаты размером более формата А4, поскольку это мешает фотографам и операторам. Письма с такой просьбой пришли всем аккредитованным уже давно, но некоторые заметили их только сегодня, а кто-то и вовсе не читал.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Участников много, почти две тысячи человек, и каждый хочет, чтобы его вопрос прозвучал, поэтому из года в год журналисты берут с собой в зал цветы, игрушки, делают плакаты, надевают национальные костюмы или приметные головные уборы. В зал приходили и Снегурочка, и даже "шаман".

Сегодня другая особенность - многие пришли не с пустыми руками, и речь даже не о плакатах и колоритной одежде. Так, внимание привлекают колоритные болгары с иконой, которую они хотят подарить Владимиру Путину. Или же представитель Мордовии с национальным музыкальным инструментом - особой дудкой: он собирается спросить про перепись населения, а дудку презентовать главе государства - по преданию, она собирает все народы для поддержки на ней играющего. Еще одна девушка принесла в подарок валенки с российским флагом.

Впрочем, нашлись и те, кто невнимательно читал сообщения про плакаты, отправленные каждому участнику на электронную почту. И таких оказалось немало. По факту некоторым уже разрешили проносить и А3, потому что А4 слишком мелкие. Но многие заготовили огромные полотна, сродни баннерам. Впрочем, смекалки журналистам было не занимать, и прямо у входа подручными средствами они резали свои негабаритные таблички до нужного размера. Так, например, плакат "Аврора" довольно быстро лишился изображения корабля.

Власть Работа власти Президент Пресс-конференция Владимира Путина 2019 года

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