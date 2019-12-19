На ТВ пройдет премьера документального фильма о Михаиле Боярском

Премьера документального фильма "Михаил Боярский: "Много лет я не сплю по ночам"" - на Первом канале, 28 декабря в 10.15

Какой Михаил Сергеевич за кадром, в кругу семьи? Авторы ленты, приуроченной к юбилею всенародно любимого артиста, которому 26 декабря исполняется 70 лет, обещают раскрыть секреты личной жизни "Д"Артаньяна". Какие испытания пришлось выдержать семье актера? Как жене Михаила Боярского удалось сделать из "свободного коня", как он сам себя называл, послушного семьянина? Михаил Боярский и Лариса Луппиан не только муж и жена, но и коллеги по сцене. В театре имени Ленсовета они играют влюбленных в постановке "Смешанные чувства". И каждый раз - аншлаг.

В день спектакля съемочная группа следовала за супругами целый день - с момента входа в театр и буквально до ночи! Узнали много неожиданного и интересного. Это на сцене у Боярских любовь и согласие, а за кулисами супруги постоянно выясняют отношения! Все, кто знает пару, смеются: так у них всегда! А как именно и почему Боярский говорит о жене: "Я ее боюсь", смотрите в фильме.

Боярскому было 26 лет, когда у него вспыхнул роман с Луппиан. После института оба попали в труппу театра имени Ленсовета. Их поставили играть влюбленную пару в спектакль "Трубадур и его друзья". Вскоре, когда Лариса получила от театра комнату в коммуналке, Боярский переехал жить к ней. Вот только замуж звать девушку не торопился. Но Луппиан хотела быть женой, а не сожительницей. И поставила Боярскому ультиматум: или женимся, или расстаемся. Они подали заявление в ЗАГС. Но на регистрацию Боярский… не пришел. О том, что произошло дальше, узнаете из фильма.

Не только внешность Боярского, но и неповторимый тембр голоса завоевал сердца зрителей - актер не только пел в кадре, он озвучивал самые популярные советские мультфильмы - "Голубой Щенок", "Летучий корабль", и современный "Иван Царевич и Серый волк". Его голосом пел Константин Райкин в "Труфальдино из Бергамо". Но все же Д"Артаньян в его исполнении "перебил" всех и вся.

Сегодня Михаил Боярский по-прежнему на коне. В Крыму проходят съемки новой, уже четвертой части саги о приключениях гардемаринов. А в перерывах артист садился на самолет и мчался в Москву, где попробовал себя в новой роли - наставника в популярном шоу Первого канала "Голос. 60+".

Смотрите также:

Премьера документального фильма "История Эллы Фицджеральд" - на Первом канале 27 декабря в 00.20.

Зрители благодаря ему смогут понаблюдать за необыкновенным путешествием Эллы, начиная с конкурса исполнителей в 1934 году, проведенного в театре "Аполло" в Гарлеме. В течение последующих 50 лет в ее музыке, а также и в жизни певицы отражались страсти и перемены двадцатого века. Выходя за рамки обычной биографии, фильм представляет фотографии и музыку, которые позволяют почувствовать связь с ушедшей эпохой и живо представить себе условия, в которых развивалась уникальная карьера Эллы.