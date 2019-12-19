Новости

Движение к улице Маросейке в центре Москвы восстановили 20:08
Путин получил доклад о стрельбе на Лубянке 19:45
Ремонт в петербургской больнице имени Боткина начнут в 2021 году 19:27
Фестиваль "Адвент" завершится "Рождественской ораторией" Баха 19:25
В Москве фотовыставка о Валааме продлится до 30 декабря 19:24
На ТВ пройдет премьера документального фильма о Михаиле Боярском 19:21
Россияне пострадали при столкновении яхты и катера в Таиланде 19:19
Кубанский омбудсмен взял под защиту "школу Щетинина" 19:01
Движение на Лубянке перекрыли из-за стрельбы 19:00
Hozier представил второй полноформатный альбом Wasteland, Baby! 19:00
В Пскове из-за сильного ветра обрушился памятник XIX века 18:57
Стрельба у здания ФСБ в Москве: один человек убит 18:48
В центре Москвы началась стрельба у здания ФСБ 18:47
Число убийств детей родителями в России выросло на 50 процентов 18:45
Корейская полиция вернула самолет из-за двух российских грабителей 18:44
Мэр Сочи прокомментировал ситуацию с "разрушенным" домом ветеранов 18:35
В Костроме удвоили зарплату приемным родителям 18:33
Путин призвал не совершать опрометчивых действий с Конституцией 18:10
В Карелии ввели штрафы для любителей самовольно наносить граффити 18:01
В Сеуле прошла серия мероприятий, посвященных России 17:45
Из старых судов в Заполярье сделают шары 17:41
В Китае найдены тысячелетние гробницы династии Сун 17:40
В Черкесске ввели запрет на продажу пиротехники подросткам до 16 лет 17:35
СК организовал проверку "разрушенных" домов ветеранов в Сочи 17:31
На Алтае пять человек погибли в ДТП с полицейской машиной 17:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Для оценки качества ремонта дорог запустили мобильное приложение
Для оценки качества ремонта дорог запустили мобильное приложение
Какие профессии появятся в будущем
Какие профессии появятся в будущем
Как вернуть деньги за вывоз мусора и проверить расход на ремонт в подъезде
Как вернуть деньги за вывоз мусора и проверить расход на ремонт в подъезде
19.12.2019 19:21
Рубрика: Культура

На ТВ пройдет премьера документального фильма о Михаиле Боярском

Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Федеральный выпуск № 287(8045)
Премьера документального фильма "Михаил Боярский: "Много лет я не сплю по ночам"" - на Первом канале, 28 декабря в 10.15

Какой Михаил Сергеевич за кадром, в кругу семьи? Авторы ленты, приуроченной к юбилею всенародно любимого артиста, которому 26 декабря исполняется 70 лет, обещают раскрыть секреты личной жизни "Д"Артаньяна". Какие испытания пришлось выдержать семье актера? Как жене Михаила Боярского удалось сделать из "свободного коня", как он сам себя называл, послушного семьянина? Михаил Боярский и Лариса Луппиан не только муж и жена, но и коллеги по сцене. В театре имени Ленсовета они играют влюбленных в постановке "Смешанные чувства". И каждый раз - аншлаг.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Михаил Боярский объявил об уходе со сцены

В день спектакля съемочная группа следовала за супругами целый день - с момента входа в театр и буквально до ночи! Узнали много неожиданного и интересного. Это на сцене у Боярских любовь и согласие, а за кулисами супруги постоянно выясняют отношения! Все, кто знает пару, смеются: так у них всегда! А как именно и почему Боярский говорит о жене: "Я ее боюсь", смотрите в фильме.

Боярскому было 26 лет, когда у него вспыхнул роман с Луппиан. После института оба попали в труппу театра имени Ленсовета. Их поставили играть влюбленную пару в спектакль "Трубадур и его друзья". Вскоре, когда Лариса получила от театра комнату в коммуналке, Боярский переехал жить к ней. Вот только замуж звать девушку не торопился. Но Луппиан хотела быть женой, а не сожительницей. И поставила Боярскому ультиматум: или женимся, или расстаемся. Они подали заявление в ЗАГС. Но на регистрацию Боярский… не пришел. О том, что произошло дальше, узнаете из фильма.

Не только внешность Боярского, но и неповторимый тембр голоса завоевал сердца зрителей - актер не только пел в кадре, он озвучивал самые популярные советские мультфильмы - "Голубой Щенок", "Летучий корабль", и современный "Иван Царевич и Серый волк". Его голосом пел Константин Райкин в "Труфальдино из Бергамо". Но все же Д"Артаньян в его исполнении "перебил" всех и вся.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Видео: Михаил Боярский снял клип про Петербург

Сегодня Михаил Боярский по-прежнему на коне. В Крыму проходят съемки новой, уже четвертой части саги о приключениях гардемаринов. А в перерывах артист садился на самолет и мчался в Москву, где попробовал себя в новой роли - наставника в популярном шоу Первого канала "Голос. 60+".

Смотрите также:

Премьера документального фильма "История Эллы Фицджеральд" - на Первом канале 27 декабря в 00.20.

Зрители благодаря ему смогут понаблюдать за необыкновенным путешествием Эллы, начиная с конкурса исполнителей в 1934 году, проведенного в театре "Аполло" в Гарлеме. В течение последующих 50 лет в ее музыке, а также и в жизни певицы отражались страсти и перемены двадцатого века. Выходя за рамки обычной биографии, фильм представляет фотографии и музыку, которые позволяют почувствовать связь с ушедшей эпохой и живо представить себе условия, в которых развивалась уникальная карьера Эллы.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Гид-парк Кино и ТВ с Сусанной Альпериной Персона: Михаил Боярский

Главное сегодня

СК РФ возбудил уголовное дело по стрельбе на Лубянке
Путин сказал, какими качествами должна обладать женщина-президент России
ЕС продлил санкции против России
Путин назвал логичной идею о выходном 31 декабря
В Госдуме назвали местью демократов голосование за импичмент Трампа