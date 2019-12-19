На Украине пытались похитить $430 тыс. на ремонте моста у Станицы Луганской

Около 430 тысяч долларов планировали украсть из бюджета, выделенного на строительство моста в Станице Луганской, украинские чиновники. Попытку вовремя заметили и пресекли правоохранительные органы, отмечает ТАСС.

Как сообщили в генпрокуратуре Украины, должностные лица одного из управлений Луганской областной администрации, "вероятно, вошли в сговор с должностными лицами ряда коммерческих структур с целью хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт объектов инфраструктуры области". Это было выявлено в ходе ряда обысков, которые провели в госадминистрации сотрудники прокуратуры.

Ведется досудебное расследование, сообщили в генпрокуратуре.

Напомним, мост в Станице Луганской является единственным официальным пунктом пропуска между Украиной и Луганской народной республикой. Автомобили здесь не ездили с 2015 года, когда переправа была взорвана ВСУ, до 20 ноября 2019-го. Ремонт моста стал одним из пунктов, оговоренных 31 июля Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.