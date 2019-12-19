Научный фестиваль как индикатор зрелости городской среды

Сергей Филиппов, руководитель дирекции популяризации Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы "РОСНАНО"

Демократичные бары и кафе стали привычной частью городской среды. Невысокие цены - это не единственная причина, почему люди все чаще встречаются вне своих квартир. Одна из ключевых мотиваций пойти в бар - узнать или поделиться интересной информацией. И если посещение спортивных или музыкальных баров воспринимается как естественное, то проведение в барах научных фестивалей - это пока еще экзотическое явление.

В уходящем году в барах Москвы, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга прошли фестивали Science Bar Hopping. В отличие от лектория, здесь не город идет к ученым, а наоборот - молодые ученые идут на городские площадки и рассказывают о своих научных экспериментах. В трех фестивалях в 60 барах выступили более 120 молодых ученых. Каждый из них мог говорить только о своей научной работе, которой он занимается ежедневно. Выступление длилось около 45 минут и еще столько же отводилось на вопросы. За вечер в баре обсуждали две темы, как правило, одну техническую, а вторую - гуманитарную.

Аспирант ИТМО, ведущий инженер Института эволюционной физиологии и биохимии Юрий Баулин рассказывает о том, как взломать киборга. Фото: Пресс-служба ФИОП РОСНАНО

В 2019 году фестивали посетили более 5 тыс. слушателей, а посмотрели трансляции выступлений через ВКонтакте - более 800 тыс. Усредненный портрет посетителя выглядит так: возраст - 25 лет, образование - высшее, специалист в области технологий в крупной компании, интересуется научно-технологической тематикой, дополнительной к профессиональной деятельности. Регистрации в бары, где читали лекции, закрылись за три дня до начала фестиваля. Спрос, очевидно, опережал предложение.

На первый взгляд это выглядит довольно странно, так как лекции и книги многих выступавших ученых есть в Интернете. И все-таки дело не только в самих лекциях, а в возможности задать вопрос и пообщаться в своей среде. Доверие к выступающему с лекцией ученому выше, чем к любому медиа. Бары во время фестивалей ошеломляют концентрацией молодых высокообразованных специалистов. Эта среда комфортна им для обмена мнениями и выработки позиции, именно при такой плотности креативного класса спонтанно возникают полезные связи, рождаются новые идеи и инновации.

Отвечая на вопрос об основной мотивации ходить на такие мероприятии, участники говорят о таких причинах: личностный рост и самообразование, нетворкинг и интеллектуальный досуг. Без такой интеллектуально продвинутой молодежи невозможно построить "умные" города. Именно она является главной ценностью, поскольку точно чувствует возможности, где можно придумать что-то новое, найти точки приложения собственных талантов и - естественно - роста доходов. Молодежь готова обсуждать технологии, а барная же атмосфера и пространство только способствуют неформальному взаимодействию.

Со-основатель "Академии дебатов" Давид Бокучава представляет лектора. Фото: Пресс-служба ФИОП РОСНАНО

На фестиваль в основном приходят те, кто заинтересован в науке и интеллектуальном досуге. Для разных типов людей на фестивалях Science Bar Hopping предусмотрены разные типы научных коммуникации. Есть классические лекции, есть научный диалог. Это когда ученый рассказывает о том, что он делает, а примерно равные ему участники задают вопросы и обсуждают тему. Есть - инфотейнмент, микс из информации и интеллектуальных развлечений.

Научно-популярная тематика на городских площадках помогает молодым ученым получить общественное признание. И когда молодой кандидат наук или аспирант видит, что общество с уважением относится к его труду, то он останется в своем направлении, будь то исследования, инновации или производство. А участники фестиваля, пообщавшись с молодыми исследователями и инженерами, никогда не смогут сказать, что в России у технологий нет будущего.

Проведение фестиваля Science Bar Hopping является отчасти проверкой зрелости городской среды. Далеко не все города в России способны его провести. Во-первых, в городе должны быть молодые ученые, которые не боятся выходить в бар разговаривать с неизвестной аудиторией. Они должны уметь общаться с этой публикой на равных, уважая ее, а не вещая с трибуны. В свою очередь горожане должны быть готовы к такому интеллектуальному досугу и интересоваться знаниями. В третьих, в городе должна быть уже сформирована культура баров, которые воспринимаются молодежью как естественные площадки для общения. А бары должны быть готовы предоставить свою площадку бесплатно на вечер и уметь ценить нематериальные активы. И наконец, последнее условие - в городе должна быть команда популяризаторов, знающих всех лекторов и все бары.

1 декабря 20 баров Санкт-Петербурга стали площадками для научных лекций. Фото: Пресс-служба ФИОП РОСНАНО

Наличие городской команды популяризаторов является ключевым в этом проекте. Причем это не просто группа волонтеров, а креативный малый бизнес, научившийся зарабатывать на научно-популярных мероприятиях: городских фестивалях науки, днях открытых дверей вузов, различных выставках и концертах. Способность создавать в городе новые интеллектуальные продукты и услуги требуют постоянного поиска и творчества. В стране работают единицы креативных команд, способных почувствовать запрос, уже существующий у молодежи, найти под него спикеров и договориться с городскими площадками. Но этого мало. Городам нужны десятки и сотни объединений людей творческих профессий, формирующих творческую среду, необходимую для продуктивной интеллектуальной работы.

В 2020 году мы проведем четыре фестиваля и рассчитываем, что в барах выступит более 170 новых героев - молодых ученых и инженеров, которых соберутся послушать более 6 тыс. слушателей. Этот масштабный эксперимент по популяризации научного знания вовлечет новую талантливую молодежь, которая почувствует вкус к таким публичным выступлениям и в свою очередь тоже станет на них выступать. Таким образом, плотность научных коммуникаций в городской среде будет последовательно шаг за шагом увеличиваться.