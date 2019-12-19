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19.12.2019 17:20
Рубрика: Общество

Названы неочевидные привычки, которые сильно старят

Текст: Марина Бровкина (Ростов-на-Дону)
Женщины горазды на самые разные уловки, сохраняющие молодость. Но есть привычки, которые каждый день, медленно, но верно, ухудшают внешний вид.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Как рассказали эксперты в сфере красоты, пренебрежение элементарными правилами и отсутствие ухода наносит большой вред внешности.

Иногда женщины, не задумываясь о последствиях, по привычке морщат лоб, спят в определенных позах и делают массу других вещей, которые вкупе с возрастом и неважной экологией вносят свой вклад в появление ранних морщинок и прочих неприятностей.

Фото: iStock
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Одна из таких привычек - несдержанность в мимике. Морщинки вокруг глаз, которые некоторые называют "гусиными лапками", могут появиться уже в 25 лет, если девушка постоянно хохочет или щурится. Но надо учесть, что смеющаяся девушка очень привлекательна.

Тут придется выбирать - о морщинках беспокоиться или беззаботно веселиться.

После умывания необходимо промакивать лицо полотенцем , а не растирать его изо всех сил. Особая процедура - избавление от косметики. Снимать ее надо аккуратно, используя специальные средства.

Плохая привычка - постоянно спать в одной позе. Из-за этого на лице могут появиться "линии сна".

Если спать, уткнувшись лицом в подушку, морщинки появятся на лбу и на шее. А если на боку - то на щеках и подбородке.

К сожалению, такие морщины не разгладит даже ботокс. Придется спать на спине или приклеивать специальный пластырь, который способствует релаксации мышц.

Фото: pixabay.com
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Предусмотрительная девушка пять раз подумает, прежде чем отправится на ночную вечеринку, ведь недосып крайне нежелательно сказывается на внешнем виде. Если хотите долго оставаться молодой, помните, что недосып - один из самых больших недругов кожи.

Неправильная осанка при работе за компьютером тоже способна повлиять на внешний вид. Морщинистая шея - один из признаков усердного офисного работника.

Чтобы этого избежать, сидите на рабочем месте ровно, а также возьмите за правило посещать массажиста.

Как сообщает aif.ru, очередная привычка, которая ухудшает внешний вид, пристрастие к жвачке. Нагрузка на жевательные мышцы может привести к асимметрии лица и к морщинкам вокруг губ.

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