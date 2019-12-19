Названы неочевидные привычки, которые сильно старят

Женщины горазды на самые разные уловки, сохраняющие молодость. Но есть привычки, которые каждый день, медленно, но верно, ухудшают внешний вид.

Как рассказали эксперты в сфере красоты, пренебрежение элементарными правилами и отсутствие ухода наносит большой вред внешности.

Иногда женщины, не задумываясь о последствиях, по привычке морщат лоб, спят в определенных позах и делают массу других вещей, которые вкупе с возрастом и неважной экологией вносят свой вклад в появление ранних морщинок и прочих неприятностей.

Одна из таких привычек - несдержанность в мимике. Морщинки вокруг глаз, которые некоторые называют "гусиными лапками", могут появиться уже в 25 лет, если девушка постоянно хохочет или щурится. Но надо учесть, что смеющаяся девушка очень привлекательна.

Тут придется выбирать - о морщинках беспокоиться или беззаботно веселиться.

После умывания необходимо промакивать лицо полотенцем , а не растирать его изо всех сил. Особая процедура - избавление от косметики. Снимать ее надо аккуратно, используя специальные средства.

Плохая привычка - постоянно спать в одной позе. Из-за этого на лице могут появиться "линии сна".

Если спать, уткнувшись лицом в подушку, морщинки появятся на лбу и на шее. А если на боку - то на щеках и подбородке.

К сожалению, такие морщины не разгладит даже ботокс. Придется спать на спине или приклеивать специальный пластырь, который способствует релаксации мышц.

Предусмотрительная девушка пять раз подумает, прежде чем отправится на ночную вечеринку, ведь недосып крайне нежелательно сказывается на внешнем виде. Если хотите долго оставаться молодой, помните, что недосып - один из самых больших недругов кожи.

Неправильная осанка при работе за компьютером тоже способна повлиять на внешний вид. Морщинистая шея - один из признаков усердного офисного работника.

Чтобы этого избежать, сидите на рабочем месте ровно, а также возьмите за правило посещать массажиста.

Как сообщает aif.ru, очередная привычка, которая ухудшает внешний вид, пристрастие к жвачке. Нагрузка на жевательные мышцы может привести к асимметрии лица и к морщинкам вокруг губ.