Названы самые опасные для детей зимние развлечения

Какие зимние развлечения врачи считают самыми опасными для детей и как уберечь ребенка от травмы, "РГ" рассказал замдиректора НИИ неотложной детской хирургии и травматологии столичного департамента здравоохранения Александр Брянцев:

- Самые тяжелые зимние травмы - те, которые ребенок может получить во время катания на "ватрушках" (тюбинг). Почему мы выделяем их в отдельную категорию? За 4-5 холодных месяцев в наш институт прямо с горок поступает до 50 детей. И у большинства - тяжелые множественные травмы с ведущей черепно-мозговой.

Причина - большие скорости и неконтролируемые движения. Если возникает препятствие, на "ватрушке" невозможно затормозить, сманеврировать. Несколько лет назад мальчик катался на тюбинге и врезался в дерево. Получил тяжелейшую черепно-мозговую травму. Слава богу, выжил. Помните: этот вид развлечения - не для стихийных горок! Есть обустроенные места, где все предусмотрено. Следит инструктор. Дети спускаются с достаточным интервалом, расстоянием друг от друга.

В топе по травматизму также сноуборды. Порой ребята начинают заниматься этим спортом самостоятельно, катаются без средств защиты. Итог? Множественные переломы рук, ног, те же черепно-мозговые травмы. Если говорить о лыжниках, то есть даже отдельная категория - лыжнообразная травма. Это так называемый винтообразный перелом костей голени. Его можно заработать, неосторожно сделав какой-то маневр. Но чаще это происходит, когда дети и взрослые переоценивают свои возможности. Начинают покорять крутые спуски без подготовки.

Еще одна основная беда в новогодние праздники - петарды. Последствия могут быть тяжелейшими. Иногда нам приходится по миллиметру собирать и восстанавливать кисть ребенка. Маленьким детям вообще запрещено давать в руки петарды. Если это подросток, сначала нужно вместе с ним прочитать инструкцию, и взрослый должен четко проконтролировать, как он ее выполняет.