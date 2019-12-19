Названы самые опасные для детей зимние развлечения

Новости

Мэр Сочи прокомментировал ситуацию с "разрушенным" домом ветеранов 18:35
В Костроме удвоили зарплату приемным родителям 18:33
Путин призвал не совершать опрометчивых действий с Конституцией 18:10
В Карелии ввели штрафы для любителей самовольно наносить граффити 18:01
В Сеуле прошла серия мероприятий, посвященных России 17:45
Из старых судов в Заполярье сделают шары 17:41
В Китае найдены тысячелетние гробницы династии Сун 17:40
В Черкесске ввели запрет на продажу пиротехники подросткам до 16 лет 17:35
СК организовал проверку "разрушенных" домов ветеранов в Сочи 17:31
На Алтае пять человек погибли в ДТП с полицейской машиной 17:29
Зятя испанского короля отпустят из тюрьмы на праздники 17:27
В Костроме обнаружили крупную партию поддельной красной икры 17:25
Названы неочевидные привычки, которые сильно старят 17:20
В Китае раскопали 5000-летнюю могилу загадочного карлика 17:20
Путин назвал цинизмом попытки помешать работе Sputnik в Эстонии 17:01
Tesla "скинет" цену Model 3 на 20% 17:01
Живут как бомжи: В Сочи разберутся с проблемными домами ветеранов 16:56
Адвокатура создает свою электронную сеть 16:55
Прокуратура Удмуртии: Педагоги не предотвратили гибель мальчика с ДЦП 16:53
Раскрыта древняя тайна легендарного Парфенона 16:50
Путин оценил эффект от строительства нового моста под Тольятти 16:48
Не стало мультипликатора "Тайны Третьей планеты" Юрия Батанина 16:46
Путин: Сельхозпроизводителям стоит обратиться к лизингу 16:39
Глава ОКР Поздняков: РУСАДА поддержит решение наблюдательного совета 16:39
Путин пообещал сохранить школу, где учат родному алтайскому языку 16:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Для оценки качества ремонта дорог запустили мобильное приложение
Для оценки качества ремонта дорог запустили мобильное приложение
Какие профессии появятся в будущем
Какие профессии появятся в будущем
Как вернуть деньги за вывоз мусора и проверить расход на ремонт в подъезде
Как вернуть деньги за вывоз мусора и проверить расход на ремонт в подъезде
19.12.2019 18:37
Рубрика: Общество

Гора и горе

Названы самые опасные для детей зимние развлечения
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 287(8045)
Какие зимние развлечения врачи считают самыми опасными для детей и как уберечь ребенка от травмы, "РГ" рассказал замдиректора НИИ неотложной детской хирургии и травматологии столичного департамента здравоохранения Александр Брянцев:
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

- Самые тяжелые зимние травмы - те, которые ребенок может получить во время катания на "ватрушках" (тюбинг). Почему мы выделяем их в отдельную категорию? За 4-5 холодных месяцев в наш институт прямо с горок поступает до 50 детей. И у большинства - тяжелые множественные травмы с ведущей черепно-мозговой.

Причина - большие скорости и неконтролируемые движения. Если возникает препятствие, на "ватрушке" невозможно затормозить, сманеврировать. Несколько лет назад мальчик катался на тюбинге и врезался в дерево. Получил тяжелейшую черепно-мозговую травму. Слава богу, выжил. Помните: этот вид развлечения - не для стихийных горок! Есть обустроенные места, где все предусмотрено. Следит инструктор. Дети спускаются с достаточным интервалом, расстоянием друг от друга.

Фото: iStock
Ученые объяснили, почему нельзя одновременно подхватить грипп и простуду

В топе по травматизму также сноуборды. Порой ребята начинают заниматься этим спортом самостоятельно, катаются без средств защиты. Итог? Множественные переломы рук, ног, те же черепно-мозговые травмы. Если говорить о лыжниках, то есть даже отдельная категория - лыжнообразная травма. Это так называемый винтообразный перелом костей голени. Его можно заработать, неосторожно сделав какой-то маневр. Но чаще это происходит, когда дети и взрослые переоценивают свои возможности. Начинают покорять крутые спуски без подготовки.

Еще одна основная беда в новогодние праздники - петарды. Последствия могут быть тяжелейшими. Иногда нам приходится по миллиметру собирать и восстанавливать кисть ребенка. Маленьким детям вообще запрещено давать в руки петарды. Если это подросток, сначала нужно вместе с ним прочитать инструкцию, и взрослый должен четко проконтролировать, как он ее выполняет.

Общество Семья и дети Перезимовать

Главное сегодня

Путин сказал, какими качествами должна обладать женщина-президент России
ЕС продлил санкции против России
Путин назвал логичной идею о выходном 31 декабря
Президент рассказал о способах увеличения зарплаты врачей
В Госдуме назвали местью демократов голосование за импичмент Трампа