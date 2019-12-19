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Рубрика: В мире

Не менее 22 человек пострадали в ходе столкновений в Барселоне

В ходе столкновений в Барселоне пострадали 22 человека. Они обратились за медицинской помощью.

Фото: AP
Каталонский кризис повлиял на результаты голосования в Испании

Акция протеста, в которой участвовали не менее пяти тысяч сторонников независимости Каталонии, началась в 16:00 по местному времени у стадиона "Камп Ноу".

В какой-то момент радикально настроенные молодые люди начали бросать в стражей порядка разные предметы, а также сооружать баррикады и поджигать мусорные контейнеры.

Полиция применила против манифестантов силу, в том числе специальные снаряды из пенопласта. Задержаны пять человек, сообщает ТАСС.

В мире Европа Испания Ситуация в Каталонии

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