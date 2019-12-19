Новые суды стали чаще выявлять судебные ошибки

Второй кассационный суд общей юрисдикции получил 10-тысячную жалобу.

Напомним, отдельные кассационные суды начали работу 1 октября, они созданы в рамках судебной реформы. Их юрисдикция распространяется сразу на несколько регионов.

Задача третьих инстанций - досконально проверять уже вступившие в силу законные решения. Как показала практика, расчет на то, что отдельные инстанции начнут строже подходить к делу, вполне оправдался. Процент пересмотренных решений существенно вырос.

Как сообщили во Втором кассационном суде, с начала работы суда в судебную коллегию по гражданским делам поступило 6700 жалоб. К настоящему времени судебной коллегией было рассмотрено по существу более 1300 жалоб, отменено 231 судебное постановление, или 17 процентов от числа обжалованных.

Наиболее часто обжалуются судебные постановления, вынесенные по спорам, вытекающим из кредитных правоотношений, а также по жилищным спорам.

Что касается уголовных дел, то в судебном заседании рассмотрено 39 кассационных жалоб, представлений по уголовным делам. По итогам рассмотрения судебной коллегией Второго кассационного суда отменено 25 решений, вынесенных нижестоящими судами, 14 решений было изменено.

Кстати, большой резонанс вызвало частное определение Второго кассационного суда общей юрисдикции в адрес председателя Мосгорсуда. В документе поставлен вопрос о принятии мер, направленных на предотвращение нарушений при рассмотрении ходатайств об аресте подозреваемого или обвиняемого.