Обвиняемые в неуплате налогов смогут расплатиться в ходе суда

Верховный суд России внес в Госдуму проект поправок в УПК, который вводит более гуманные правила для обвиняемых в неуплате налогов. Подсудимый сможет погасить свои долги в ходе процесса и получит шанс остаться свободным человеком.

Как напомнил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, по закону обвиняемый, полностью возместивший казне ущерб, вправе рассчитывать на прекращение уголовного преследования по обвинению в налоговых и тому подобных преступлениях.

"Но погасить ущерб надо до момента назначения первого судебного заседания по делу. Это вводит неоправданные ограничения. Верховный суд предлагает расширить временные рамки, и это предложение стоит поддержать", - сказал Владимир Груздев.

Проект предлагает исправить статью 28-1 Уголовно-процессуального кодекса.

В случае принятия предлагаемых поправок в УПК возместить ущерб можно будет в любой момент до удаления суда в совещательную комнату.

"По данным Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации, за полгода по статье 199 УК (уклонение от уплаты налогов с организаций) были осуждены 190 человек, - рассказывает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Из них 150 человек осуждены за неуплату налогов с организаций, совершенную группой лиц по предварительному сговору, либо в особо крупном размере. Инициатива Верховного суда позволит шире применять меры, побуждающие обвиняемых добровольно возмещать причиненный ими ущерб".

В случае полного возмещения ущерба суд будет вправе прекратить уголовное дело и освободить обвиняемого от уголовной ответственности. Но, как подчеркивает председатель правления АЮР, данное решение будет приниматься с учетом всех обстоятельств.

"Подготовленное предложение - часть мер Верховного суда страны, направленных на защиту предпринимателей от излишнего уголовного преследования и совершенствования практики привлечения к ответственности за экономические преступления, - подчеркивает Владимир Груздев. - Например, планируется принять новое постановление пленума Верховного суда с разъяснениями вопросов, связанных с привлечением предпринимателей к уголовной ответственности. Важны в этом контексте и готовящиеся предложения, уже поддержанные Верховным судом, по поводу ограничения применения статьи 210 УК "Организация преступного сообщества..." в делах по экономическим преступлениям".

Напомним, накануне заместитель председателя Верховного суда России Владимир Давыдов в ходе заседания Клуба имени Д.Н. Замятнина (министр юстиции времен судебной реформы 1864 года) сообщил, что Верховный суд России поддерживает идею ограничить применение статьи 210 УК "Организация преступного сообщества...", чтобы ее не применяли в делах об экономических преступлениях.

Как рассказывают эксперты, сегодня на практике нередко правоохранительные органы начинают обвинять в создании преступного сообщества бизнесменов, работавших в одной компании. Кто-то генеральный директор, кто-то бухгалтер, кто-то вообще курьер. Если на фирме кто-то совершил экономическое преступление, то же самое уклонение от налогов, то пытаются привязать к делу всех более-менее причастных. Курьер относил документы? Водитель подвозил бухгалтера? Значит, всех надо судить как группу.

Между тем суть данной статьи УК все-таки в другом, обвинение должно доказать, что люди специально собрались для совершения преступлений, обговорили роли, действовали заодно.