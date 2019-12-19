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19.12.2019 03:35
Рубрика: В мире

Около 780 сирийских беженцев вернулись на родину за сутки

За последние сутки в Сирию из-за границы вернулись 777 беженцев. Они приехали из Ливана и Иордании.

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
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Из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" на родину приехали 318 вынужденных переселенцев, а из Иордании через пункт пропуска "Насиб" - 459, передает РИА Новости.

Местные военнослужащие тем временем в Дамаске и Земрине (провинция Дераа) разминировали 2,2 гектара территории, обнаружили и уничтожили 37 взрывоопасных предметов.

Ранее президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган пообещал вернуть в Сирию миллион беженцев. "В районы, которые стали полностью безопасными, уже вернулись 370 тысяч человек по собственному желанию. Мы начали работу по строительству поселений на территории между городами Рас-эль-Айн и Телль-Абъяд", - отметил турецкий лидер.

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