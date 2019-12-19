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19.12.2019 13:09

Олимпийский манифест Пьера де Кубертена побил рекорд на аукционе Sotheby's

Текст: Владимир Шилов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Манифест основателя мирового Олимпийского движения Пьера де Кубертена (1863-1937) ушел с молотка аукционного дома Sotheby's за 8,8 млн долларов. Таким образом, 14-страничный манускрипт стал самым ценным предметом в истории спортивного коллекционирования. Предыдущий рекорд принадлежал легенде американского бейсбола Бейбу Руту: в июне этого года его бита была продана за 5,6 млн долларов.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Как сообщили в пресс-службе Sotheby's, итоговая стоимость лота превысила стартовую цену почти в 10 раз.

Именно в Олимпийском манифесте Кубертен в 1892 году впервые в своей карьере обосновал принцип "спорт вне политики", подчеркнув, что борьба между мировыми державами "должна быть только в спорте". На основе этого два года спустя в Париже была принята специальная хартия - свод правил и положений о проведения Олимпийских игр.

Французский общественный деятель известен не только как инициатор возрождения современных Олимпийских игр, но также как литератор и философ. Его перу принадлежит более тысячи статей по истории, политологии и даже археологии.

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