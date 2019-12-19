Педиатр рассказала, что ни в коем случае нельзя давать младенцу

Визуально похоже на смесь для кормления грудничков сухое молоко. Но на этом сходство заканчивается. Сухой концентрат молока содержит в себе оксистеролы: в их основе лежит холестерин, с которым и взрослый организм не всегда справляется. Также в его составе большой процент белков и жиров, гораздо выше рекомендованной для малыша нормы. Пищеварительный тракт младенца и почки с такой нагрузкой справятся плохо. Подобное питание может привести к почечной недостаточности и анемии.
Обычное коровье молоко - это сильный аллерген с высоким содержанием белка. Его педиатры рекомендуют вводить в рацион не раньше года. Если заменять им грудное молоко и сухие смеси для кормления, могут развиться те же заболевания, что и при употреблении сухого молока. Козье молоко по своему составу чуть ближе к женскому, его дают при аллергии на коровье. Но раньше года с ним экспериментировать также не стоит. Если у малыша есть аллергия на коровье молоко, то не исключена реакция и на козье.
Кисломолочные продукты не рекомендуется вводить раньше 8 месяцев. Кефир обладает повышенной кислотностью, содержит казеин, спирт, дрожжевые культуры и минеральные соли. Это слишком сильная нагрузка на ЖКТ грудничка: она может вылиться в анемию и пищевую непереносимость. С йогуртами также не стоит экспериментировать ранее 8 месяцев, сообщает aif.ru.
Популярная в советское время в качестве прикорма манная каша в качестве альтернативы грудному молоку или молочной смеси также не годится. Манка содержит глютен и может спровоцировать аллергию. В период новорожденности нельзя использовать любые каши как основное питание. После полугода можно вводить их в рацион. Но лучше отдать предпочтение не манке, а безглютеновым крупам - рису, кукурузе и гречке.