Педиатр рассказала, что ни в коем случае нельзя давать младенцу

Лучшее питание для малыша - грудное молоко: это аксиома. Но если молока нет - что тогда? Можно ли воспользоваться "бабушкиными" советами о манной каше и козьем молоке? Об этом рассказала педиатр Татьяна Буцкая, руководитель общественного движения "Совет матерей".

Визуально похоже на смесь для кормления грудничков сухое молоко. Но на этом сходство заканчивается. Сухой концентрат молока содержит в себе оксистеролы: в их основе лежит холестерин, с которым и взрослый организм не всегда справляется. Также в его составе большой процент белков и жиров, гораздо выше рекомендованной для малыша нормы. Пищеварительный тракт младенца и почки с такой нагрузкой справятся плохо. Подобное питание может привести к почечной недостаточности и анемии.

Обычное коровье молоко - это сильный аллерген с высоким содержанием белка. Его педиатры рекомендуют вводить в рацион не раньше года. Если заменять им грудное молоко и сухие смеси для кормления, могут развиться те же заболевания, что и при употреблении сухого молока. Козье молоко по своему составу чуть ближе к женскому, его дают при аллергии на коровье. Но раньше года с ним экспериментировать также не стоит. Если у малыша есть аллергия на коровье молоко, то не исключена реакция и на козье.

Кисломолочные продукты не рекомендуется вводить раньше 8 месяцев. Кефир обладает повышенной кислотностью, содержит казеин, спирт, дрожжевые культуры и минеральные соли. Это слишком сильная нагрузка на ЖКТ грудничка: она может вылиться в анемию и пищевую непереносимость. С йогуртами также не стоит экспериментировать ранее 8 месяцев, сообщает aif.ru.

Популярная в советское время в качестве прикорма манная каша в качестве альтернативы грудному молоку или молочной смеси также не годится. Манка содержит глютен и может спровоцировать аллергию. В период новорожденности нельзя использовать любые каши как основное питание. После полугода можно вводить их в рацион. Но лучше отдать предпочтение не манке, а безглютеновым крупам - рису, кукурузе и гречке.