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19.12.2019 14:49
Рубрика: Общество

Педиатр рассказала, что ни в коем случае нельзя давать младенцу

Текст: Майя Бирюкова
Лучшее питание для малыша - грудное молоко: это аксиома. Но если молока нет - что тогда? Можно ли воспользоваться "бабушкиными" советами о манной каше и козьем молоке? Об этом рассказала педиатр Татьяна Буцкая, руководитель общественного движения "Совет матерей".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Визуально похоже на смесь для кормления грудничков сухое молоко. Но на этом сходство заканчивается. Сухой концентрат молока содержит в себе оксистеролы: в их основе лежит холестерин, с которым и взрослый организм не всегда справляется. Также в его составе большой процент белков и жиров, гораздо выше рекомендованной для малыша нормы. Пищеварительный тракт младенца и почки с такой нагрузкой справятся плохо. Подобное питание может привести к почечной недостаточности и анемии.

Фото: iStock
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Обычное коровье молоко - это сильный аллерген с высоким содержанием белка. Его педиатры рекомендуют вводить в рацион не раньше года. Если заменять им грудное молоко и сухие смеси для кормления, могут развиться те же заболевания, что и при употреблении сухого молока. Козье молоко по своему составу чуть ближе к женскому, его дают при аллергии на коровье. Но раньше года с ним экспериментировать также не стоит. Если у малыша есть аллергия на коровье молоко, то не исключена реакция и на козье.

Кисломолочные продукты не рекомендуется вводить раньше 8 месяцев. Кефир обладает повышенной кислотностью, содержит казеин, спирт, дрожжевые культуры и минеральные соли. Это слишком сильная нагрузка на ЖКТ грудничка: она может вылиться в анемию и пищевую непереносимость. С йогуртами также не стоит экспериментировать ранее 8 месяцев, сообщает aif.ru.

Популярная в советское время в качестве прикорма манная каша в качестве альтернативы грудному молоку или молочной смеси также не годится. Манка содержит глютен и может спровоцировать аллергию. В период новорожденности нельзя использовать любые каши как основное питание. После полугода можно вводить их в рацион. Но лучше отдать предпочтение не манке, а безглютеновым крупам - рису, кукурузе и гречке.

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