Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 г. N 1608 г. Москва "Об организации Всероссийской переписи населения 2020 года"

В соответствии с Федеральным законом "О Всероссийской переписи населения" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Провести с 1 по 31 октября 2020 г. Всероссийскую перепись населения.

Определить, что моментом, на который осуществляются сбор сведений о населении и его учет, является 0 часов 1 октября 2020 г.

2. На отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми с 1 по 31 октября 2020 г. будет затруднено, Всероссийскую перепись населения 2020 года провести с 1 апреля по 20 декабря 2020 г.

3. Установить:

срок подведения предварительных итогов Всероссийской переписи населения 2020 года - апрель 2021 г.;

срок подведения и официального опубликования окончательных итогов Всероссийской переписи населения 2020 года - IV квартал 2022 г.

4. Определить ответственными за:

а) подготовку и проведение Всероссийской переписи населения 2020 года, обработку полученных сведений, подведение итогов Всероссийской переписи населения 2020 года, их официальное опубликование, хранение переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года и ее методологическое обеспечение - Федеральную службу государственной статистики;

б) предоставление картографических материалов, содержащихся в федеральном фонде пространственных данных, необходимых для проведения Всероссийской переписи населения 2020 года, - Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии;

в) проведение переписи военнослужащих, членов их семей и гражданского населения, сотрудников органов внутренних дел, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, проживающих на территориях закрытых административно-территориальных образований, закрытых военных городков, воинских частей и организаций, объектах Министерства внутренних дел Российской Федерации, имеющих систему пропусков, - Министерство внутренних дел Российской Федерации, Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерство обороны Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Федеральную службу безопасности Российской Федерации, Федеральную службу войск национальной гвардии Российской Федерации, Федеральную службу охраны Российской Федерации, Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации и Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом";

г) проведение переписи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Российской Федерации, но на 0 часов 1 октября 2020 г. находящихся за пределами Российской Федерации в связи со служебной командировкой или выполнением служебных обязанностей по линии органов государственной власти сроком от одного года и более (включая членов их семей), - Министерство иностранных дел Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерство обороны Российской Федерации, Федеральную службу безопасности Российской Федерации и Федеральную службу войск национальной гвардии Российской Федерации;

д) проведение переписи лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, и подсудимых, находящихся под стражей, не имеющих на территории Российской Федерации места постоянного жительства, а также лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, - Федеральную службу исполнения наказаний;

е) проведение переписи граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел, не имеющих на территории Российской Федерации места постоянного жительства, лиц, содержащихся в центрах временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел, не имеющих на территории Российской Федерации места постоянного жительства, иностранных граждан и лиц без гражданства, содержащихся в специальных учреждениях Министерства внутренних дел Российской Федерации или его территориального органа, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации, депортации или реадмиссии, лиц, отбывающих административное наказание в виде административного ареста и не имеющих постоянного места жительства и места пребывания (включая лиц, временно находящихся на территории Российской Федерации), граждан Российской Федерации, проживающих в центрах временного размещения вынужденных переселенцев, иностранных граждан и лиц без гражданства, ходатайствующих о признании беженцами или признанных беженцами, и членов их семей, проживающих в центрах временного размещения лиц, ходатайствующих о признании беженцами, - Министерство внутренних дел Российской Федерации;

ж) обеспечение безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений о населении, при проведении Всероссийской переписи населения 2020 года - Министерство внутренних дел Российской Федерации;

з) сохранность переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года - Федеральную службу войск национальной гвардии Российской Федерации.

5. Рекомендовать Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" оказывать содействие администрации г. Байконура при проведении переписи граждан Российской Федерации, проживающих на территории г. Байконура.

6. Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации обеспечить использование инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в целях сбора сведений о населении в электронной форме.

7. Федеральным органам исполнительной власти оказывать содействие Федеральной службе государственной статистики в подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 2020 года.

8. Министерству экономического развития Российской Федерации:

а) совместно с Федеральным архивным агентством внести до 1 июня 2020 г. в Правительство Российской Федерации проект акта Правительства Российской Федерации, определяющий порядок хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года;

б) по представлению Федеральной службы государственной статистики внести до 1 октября 2020 г. в Правительство Российской Федерации проект акта Правительства Российской Федерации, устанавливающий порядок подведения итогов Всероссийской переписи населения 2020 года;

в) утвердить до 31 декабря 2019 г. по согласованию с соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации перечень отдаленных и труднодоступных территорий, транспортное сообщение с которыми с 1 по 31 октября 2020 г. будет затруднено, и сроки проведения Всероссийской переписи населения 2020 года на каждой такой территории в пределах сроков, установленных пунктом 2 настоящего постановления;

г) принять до 1 января 2020 г. по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации акт, определяющий степень защиты бланков переписных листов на бумажных носителях и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года, содержащих сведения о населении.

9. Федеральной службе государственной статистики:

а) определить нагрузку на одного работника, осуществляющего сбор сведений о населении, исходя из средней нормы - 550 человек с дифференциацией нагрузки по субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям;

б) обеспечить контроль за изготовлением бланков переписных листов на бумажных носителях и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года, содержащих сведения о населении, в соответствии с установленной степенью их защиты;

в) утвердить до 31 декабря 2019 г. форму и содержание отчетности об осуществлении органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации переданных им полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, а также периодичность ее представления;

г) утвердить до 1 января 2020 г. по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, указанными в подпунктах "в" - "е" пункта 4 настоящего постановления, и Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" порядок организации и проведения переписи отдельных категорий населения;

д) утвердить до 1 января 2020 г. порядок организации обучения лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении;

е) обеспечить в соответствии с законодательством Российской Федерации режим защиты и соблюдение правил обработки сведений о населении, содержащихся в переписных листах Всероссийской переписи населения 2020 года, как информации ограниченного доступа;

ж) при определении условий выплаты вознаграждения лицам, привлекаемым на договорной основе к сбору сведений о населении, предусмотреть в соответствии с законодательством Российской Федерации повышенный размер вознаграждения таким лицам в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Федеральной службе государственной статистики в федеральном бюджете на соответствующий год и плановый период на указанные цели.

10. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления и администрации г. Байконура оказывать содействие федеральным органам исполнительной власти, указанным в пункте 4 настоящего постановления, и Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" в реализации полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, в том числе:

а) создать до 1 января 2020 г. комиссии субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года;

б) не осуществлять в 2020 году преобразования административно-территориальных единиц и муниципальных образований, переименования географических объектов;

в) оказывать содействие территориальным органам Федеральной службы государственной статистики в привлечении к сбору сведений о населении граждан Российской Федерации, проживающих на территориях соответствующих муниципальных образований;

г) выделять специально оборудованные места для размещения печатных агитационных материалов, касающихся Всероссийской переписи населения 2020 года.

Председатель Правительства Российской Федерации Д. Медведев