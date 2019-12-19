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19.12.2019 18:53
Рубрика: Власть

Автомат стреляет под водой

Начались поставки в войска уникального оружия
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 287(8045)
Первая партия автоматов АДС, которые могут стрелять как под водой, так и на суше, поступила в войска.

Автомат двухсредный специальный поступит на вооружение морского спецназа и подразделений по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами.

Раньше боевые пловцы были вынуждены брать с собой на задание два вида оружия - АК для действий на земле и автомат подводный специальный для стрельбы под водой.

Фото: Vitaly V. Kuzmin / www.vitalykuzmin.net
Автомат спецназначения: 9А-91 замечен у бойцов "Сил тигра" в Сирии

Теперь, с появлением двухсредного оружия, спецназовцам не нужно будет таскать с собой лишний груз. Несколько лет назад спецназу были переданы несколько образцов оружия. При эксплуатации автоматов разработчикам было поручено доработать оружие для повышения удобства эксплуатации.

Как рассказали ТАСС в холдинге "Высокоточные комплексы", производство этого уникального оружия уже освоено и первая партия АДС в рамках гособоронзаказа отправлена заказчику.

Автомат-амфибия использует два типа боеприпасов. На земле АДС стреляет классическими автоматными патронами 5,45, под водой используются спецпатроны такого же калибра. При подводной стрельбе эффективная дальность достигает 25 метров.

Двухсредный автомат является уникальным оружием, аналогов которому в мире пока не создано

Автомат сделан по схеме "булл-пап", то есть магазин находится за спусковым крючком. Это делает оружие более компактным и сбалансированным. Для усиления огневой мощи на автомат устанавливается подствольный гранатомет. Так как патроны имеют одинаковый калибр, к ним подходит обычный магазин от АК-74.

Как отмечают эксперты, двухсредный автомат является уникальным оружием, аналогов которому в мире пока не создано.

Власть Безопасность Армия Оружие XXI века

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