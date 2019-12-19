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По культовому киберпанк-роману Стивенсона "Лавина" снимут сериал

Новости
    19.12.2019, 11:24
Текст:   Олег Усков
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Очередная новость по экранизации одного из важнейших киберпанк-романов - по "Лавине" (Snow Crash) Нила Стивенсона, где впервые виртуальная реальность была описана детально.

Фото: kinopoisk.ru
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Перенести произведение на экраны начали пытаться еще в девяностые (книга вышла в 1992-м). Изначально предполагался двухчасовой фильм, но дело не двинулось. В частности, Винченцо Натали, режиссер "Куба", "Химеры" и "В высокой траве", высказался против, заметив, что уложить в два часа события никак не получится, и оптимальный формат - мини-сериал.

В 2017-го проектом занялись на Paramount TV, с привлечением продюсеров Джо Корниша ("Чужие на районе") и Фрэнка Маршала ("Назад в будущее"). Которые сейчас перебрались с адаптацией на HBO Max. С некоторой перестановкой: Корниш займется режиссурой, Майкл Бэколл ("Скотт Пилигрим против всех") напишет сценарий и выступит шоураннером. О чем сообщил Deadline.

По срокам данных пока нет.

В Snow Crash дело происходит в ближайшем угрюмом будущем, где человечество погрязло в виртуальной Метавселенной. При этом оба мира накрывает цифровой наркотик "Лавина". Протагонист Хиро - доставщик пиццы из мафиозной корпорации в реальном мире и хакер-самурай - в Метавселенной. Избранный, естественно.

В 1995-м вышло продолжение книги - "Алмазный век".

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