В России растет число виртуальных мобильных операторов и клиентская база таких компаний. По итогам года она приблизится к отметке в 10 млн абонентов. Особенно активно рынок завоевывают виртуальные операторы, запущенные банками.

Виртуальные поставщики услуг мобильной связи (Mobile Virtual Network Operator - MVNO) работают под собственным брендом, но на инфраструктуре сотовых компаний. Тарифы у них часто оказываются ниже, потому что они оплачивают стоимость sms, звонков и гигабайтов интернета по оптовым расценкам. Зона покрытия у них может быть меньше, но далеко не всех это останавливает.

По данным "ТМТ Консалтинг", по итогам 9 месяцев 2019 года число клиентов MVNO достигло 9,3 млн. По результатам 2019 года они будут обслуживать почти 4% абонентов мобильной связи (год назад - менее 3%). Клиентская база виртуальных операторов растет опережающими темпами, отмечают аналитики. По итогам 2019 года они ожидают ее увеличения на 40%, в то время как база всего мобильного рынка прирастет менее чем на 1%.

Крупнейшими MVNO остаются операторские проекты. Их создают уже действующие игроки рынка связи. Тем самым они привлекают новую аудиторию. Даже если MVNO работает под собственным брендом, его абоненты фактически становятся клиентами "головного" оператора. На такие проекты сейчас приходится три четверти рынка. Вместе с тем в 2019 году "выстрелили" банковские мобильные операторы. По итогам III квартала они заняли 15% рынка.

"Банки постепенно меняют концепцию своей работы. Из организаций, традиционно оказывающих финансовые услуги, они становятся IT-компаниями, стремящимися предоставлять целый спектр сервисов", - объясняет активность банков на рынке услуг мобильной связи Константин Анкилов, управляющий партнер "ТМТ Консалтинг".

Компании "большой тройки" к продвижению на рынок виртуальных мобильных операторов относятся спокойно. "Мы с интересом наблюдаем за развитием небольших проектов, но значимой угрозы от них пока не видим", - заявил "РГ" Александр Фетисов, директор по маркетингу на массовом рынке "МегаФона". Уровень цен на рынке уже достаточно низкий, поэтому только ценой дифференцироваться сложно, добавил он.

В пресс-службе "Вымпелком" (бренд "Билайн") сообщили, что не видят заметного влияния виртуальных операторов на рынок.

"Большинство проектов ограничивается десятками, в лучшем случае сотнями тысяч абонентов. Это крайне мало на фоне общего объема рынка мобильной связи, - отмечает в свою очередь Анкилов . - Теоретически угроза для "большой тройки" может исходить со стороны виртуальных мобильных операторов, запущенных крупными банками, особенно учитывая величину их клиентской базы. "Они способны подмять под себя большую долю рынка, если поставят такую задачу, но это не перспектива ближайшего времени", - уточнил Анкилов.