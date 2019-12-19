Власти 37 регионов - и это число растет с каждым днем - объявили 31 декабря выходным.

В этом году жители России столкнулись с любопытным календарным феноменом - впервые за несколько лет 31 декабря официально будет рабочим днем. Федеральное правительство не стало ради него переносить выходной, и теперь большинство граждан начнут последний день уходящего года на рабочих местах.

Можно долго рассуждать, насколько производительным будет труд в предпраздничной обстановке, но показательно, что без малого половина руководителей регионов в той или иной степени попыталась учесть пожелания трудящихся, решив перенести предновогодний рабочий день на субботу 28 декабря. Хотя, конечно, пожелания шли дальше этого обмена - нет сомнений (вспомним ажиотаж вокруг идеи четырехдневной рабочей недели), что большинство приветствовало бы просто дополнительный выходной. Причина проста - слабая связь между собственным благополучием и затраченным трудом.

Во-первых, реальные доходы мало того, что не велики, так еще и почти не растут (среднедушевой доход, по данным Росстата - 34,5 тысячи рублей).

Во-вторых, доходы лишь малой части людей хоть как-то связаны с собственной предприимчивостью - доля предпринимательской деятельности в структуре доходов населения колеблется около 6%, а основная часть - "твердая" зарплата и социальные выплаты, то есть доходы зависят прежде всего от государства и работодателей.

В-третьих, слишком много тяжелого и унизительного труда, а это оборотная сторона низкой производительности труда в России - по этому показателю она отстает от развитых стран в два-три раза (по оценкам ОЭСР, занятый в России производит в час на 26,5 доллара).

Наконец, в-четвертых, размен доходов на благополучие, измеряемое, как и возможность больше отдыхать, является общемировой тенденцией.

В условиях 2019 года один рабочий день в России это до 300 млрд рублей новых доходов - прибыли предприятий, зарплат, налогов

Что было бы, если 31 декабря стало просто еще одним праздничным днем, в дополнение к 118 праздничным и выходным дням 2019 года? Тем более что следующий год будет високосным и потери были бы с лихвой компенсированы дополнительным календарным днем.

В условиях 2019 года один рабочий день - это до 300 млрд рублей новых доходов, говорит член-корреспондент РАН, заместитель директора Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. Это верхняя оценка, так как есть и непрерывные производства, которые функционируют вне зависимости от календаря.

- Вопрос о том, хочет ли общество получить эти дополнительные доходы, остается открытым, - говорит Александр Широв. - Достаточно каждому из нас оценить свои материальные и нематериальные потери в связи с тем, что 31 декабря мы пойдем на работу. Вот здесь и сталкиваются наши меркантильные интересы с внутренним ощущением благополучия, которое очень трудно измерить в деньгах.

Решения губернаторов о переносе выходного касаются государственных и муниципальных служащих региона, региональных и муниципальных бюджетных организаций (причем органам местного самоуправления только рекомендовано перенести выходной), но не распространяются на федеральные органы власти и частный бизнес - последний волен сам решать, как провести предновогодний день. Разумеется, все это не влияет на работу экстренных служб, транспорта и так называемых непрерывных производств вроде доменных печей.

Следует учитывать, что понедельник 30 декабря в любом случае не будет считаться предпраздничным днем (что дало бы право на сокращенный на час рабочий день) - ближайшим праздничным днем для всей России остается 1 января 2020 года.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Игорь Зубков

А как у них

Таких длинных официальных выходных на Новый год, как в России, больше нет практически ни в одной стране мира. Во многом это связано с тем, что на Западе главным зимним праздником является католическое Рождество, которое отмечается 25 декабря.

В США, например, только этот день является выходным, а 24 декабря у американцев - обычный рабочий день, правда, укороченный, чтобы все успели приготовить праздничный ужин. На следующий день все дарят друг другу подарки, а уже 26 декабря американцы снова выходят на работу. Впрочем, 1 января у них тоже выходной, как и у всего остального мира.

У британцев праздничные выходные приходятся на те же даты, только подарки вручают не 25, а 26 декабря. В Соединенном Королевстве в этот День подарков (он так официально и называется) тоже не работают.

Во Франции рождественские и новогодние выходные еще на день больше. Помимо уже перечисленных дат французы часто не выходят на работу еще и 31 декабря. Правда, не потому, что государство так постановило, а благодаря соглашениям между профсоюзами и работодателями (официально же отдыхать они могут лишь 25 декабря и 1 января).

На Западе главным зимним праздником является католическое Рождество. Фото: valengilda / istock

Еще больше бездельничают испанцы. 24 декабря после обеда уже закрыто большинство учреждений, молодежь перемещается в бары, а взрослые - домой, готовить праздничный ужин. Католическое Рождество - официальный выходной, который проводят в кругу семьи, 26 декабря (день Святого Себастьяна) официально праздновать продолжают на востоке королевства, в первую очередь в Каталонии. Впрочем, многие учреждения могут оставаться закрытыми аж до 7 января, ведь впереди День простака (28 декабря), канун Нового года, сам Новый год, а главное - День волхвов (тех, что принесли дары новорожденному Иисусу Христу). Он отмечается 6 января, в Испании дети традиционно получают подарки именно в этот день - последний в череде праздников.

Японцы устраивают себе каникулы и выходные с 30 декабря по 3 января. В канун Нового года многие посещают храмы и просят у богов счастья и здоровья.

Ближе всего к России по длине выходных Китай. Правда, Новый год (он же Праздник весны) тут отмечается не 1 января, хотя это тоже выходной, а в конце месяца или уже в феврале (дата определяется по лунному календарю). В 2020 году он придется на 25 января, а значит, официальными выходными будет неделя с 24 по 31 января. Хотя многие компании и учреждения продлевают праздники для своих сотрудников еще на одну, две, а иногда и три недели (у школьников и студентов каникулы длятся целый месяц). В эти дни на родину съезжаются родственники со всего мира, что частенько приводит транспортному коллапсу.

В Таиланде Новый год отмечают трижды. Сначала по европейской традиции - в ночь с 31 декабря на 1 января, затем по китайской, а напоследок - по собственной, тайской - Сонгкран (13-14 апреля). Официальные учреждения в эти дни закрыты.

Подготовил Юрий Когалов