Гражданам, у которых не хватает денег на процедуру банкротства, дадут возможность проходить ее в упрощенном порядке. Они смогут законным способом освобождаться от долгов с минимальными затратами. Законопроект об этом подготовило минэкономразвития.

Упрощенный формат процедуры банкротства подразумевает рассмотрение дела без проведения судебного заседания. Должник для этого обязан соответствовать четким критериям: сумма долга - не менее 50 тысяч и не более 700 тысяч рублей, отсутствие непогашенной или неснятой судимости за умышленное экономическое преступление, смены имени и фамилии за полгода до подачи заявления о банкротстве, крупных сделок по продаже имущества в течение предшествующего года.

Создание упрощенной процедуры банкротства должника направлено на обеспечение доступности института банкротства для добросовестных граждан, не имеющих возможности воспользоваться процедурой в ее существующей конструкции, пояснили "РГ" в минэкономразвития.

Закон о личном банкротстве вступил в силу 1 октября 2015 года. По нему россияне впервые получили право объявлять себя финансово несостоятельными за долги, которые не могут выплатить. До этого такое преимущество было только у компаний.

Пока освобождение от долгов обходится будущим банкротам в 50-250 тысяч рублей, для большинства должников это серьезнейшее препятствие.

Инициировать банкротство физлиц разрешили также кредиторам при условии, что долг превышает 500 тысяч рублей (граждане могут подавать заявление на банкротство при любой сумме долга, если не могут его выплатить). Но личное банкротство позволяет избавиться не от всех долгов. Неплатежи, к примеру, по алиментам или за ЖКХ списаны не будут. Во время самой процедуры человек не может распоряжаться своим имуществом и счетами. Если квартира в ипотеке (даже единственная), она будет продана в рамках процедуры реализации имущества.

По данным проекта "Федресурс" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве), число граждан и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых была введена процедура банкротства, за девять месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го выросло в 1,5 раза - до 46,7 тысячи человек. Всего за время действия закона возможностью легально избавиться от долгов воспользовались 140,1 тысячи человек. Но это еще далеко не все нуждающиеся.

По оценке Национального бюро кредитных историй (НБКИ), признать себя банкротами решились лишь около 10% граждан, формально подпадающих под установленные законом критерии. "Это объясняется, прежде всего, тем, что банкротство - вынужденная и к тому же недешевая мера, прибегать к которой необходимо лишь в крайних случаях", - указывает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

Сейчас освобождение от долгов обходится в 50-250 тысяч рублей в зависимости от региона. Для должников без имущества и постоянного источника дохода это серьезное препятствие.

"Упрощенное банкротство для граждан-должников без активов, на мой взгляд, действительно оправданно, - заявил "РГ" руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин. - Если не возникает интереса со стороны кредиторов копаться в сделках и возвращать имущество, если они считают должника добросовестным и не возражают против упрощенной процедуры, то почему бы нет". При этом такая процедура, по мнению Юхнина, не должна быть бесплатной и совсем уж легкой для граждан, иначе это приведет к социальному иждивенчеству.

В минэкономразвития разделяют эту позицию. "Регулирование процедуры банкротства должно осуществляться, в том числе, с учетом интересов кредиторов. Это принималось в расчет при описании "портрета должника" для упрощенной процедуры", - заявил "РГ" представитель ведомства.

Детали

Банкротство и последствия

Процедура личного банкротства позволяет избавиться не от всех долгов. Неплатежи, к примеру, по алиментам или за услуги ЖКХ, списаны не будут. Кроме того, у гражданина, которого признали финансово несостоятельным, будет трехлетний запрет на работу на руководящих должностях. Он не сможет устроиться на работу в системе государственной службы или в правоохранительные органы.

Во время самой процедуры человек не может распоряжаться своим имуществом и счетами. Если квартира в ипотеке, она будет продана в рамках процедуры реализации имущества. Это произойдет, даже если квартира единственная.