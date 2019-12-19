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Рубрика: Экономика

Экспорт на грани

За границу едут искусственные сапфиры, солнечные панели и радиолокаторы
Текст: Елена Березина
Российская газета - Федеральный выпуск № 287(8045)
Минпромторг предлагает продлить планы импортозамещения до 2024 года. Всего сейчас реализуются 23 плана импортозамещения, которые изначально формировались до 2020 года.
Фото: Тарас Литвиненко/ РИА Новости Фото: Тарас Литвиненко/ РИА Новости
Фото: Тарас Литвиненко/ РИА Новости

"Минпромторг предлагает продлить реализацию этих программ до 2024 года, синхронизировав их по срокам с национальными проектами. У планов импортозамещения, как и у нацпроекта по развитию экспорта общая конечная цель - повышение глобальной конкурентоспособности российской продукции", - отметил замглавы минпромторга Василий Осьмаков.

Фото: РИА Новости
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Программа ускоренного импортозамещения была запущена в 2014 году. "Наибольший эффект она оказала на машиностроительный сектор. Так, доля российской продукции в тяжелом машиностроении увеличилась за пять лет с 40 до 67%, в нефтегазовом - с 43 до 54,7%, в пищевом - с 12 до 40%", - рассказал "РГ" замминистра промышленности и торговли.

В большинстве обрабатывающих отраслей промышленности доля отечественной продукции к 2024 году должна превысить 70%. Речь идет, в частности, об энергетическом и тяжелом машиностроении (81,7 и 73% соответственно), электротехнической и кабельной промышленности (80,2%). В нефтегазовом машиностроении планируется увеличить долю до 65%, в станкоинструментальной промышленности - до 31% (см. график).

В большинстве обрабатывающих отраслей промышленности доля отечественной продукции к 2024 году должна превысить 70%

С момента начала реализации программы импортозамещения было освоено производство почти тысячи видов продукции. Общий объем привлеченных со стороны бизнеса инвестиций составил около 2 трлн рублей. "Теперь наша главная задача на ближайшую пятилетку - обеспечить российской продукцией и технологиями реализацию нацпроектов. Потребность оценивается примерно в 5800 позиций по промышленности, причем около 80% уже выпускается в России", - добавил Василий Осьмаков.

Фото: iStock
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Многие виды продукции, выпущенные в рамках программ импортозамещения, обладают высоким экспортным потенциалом. В их числе системы радиолокации для международных аэропортов, солнечные панели нового поколения, нефтепогружные кабели и насосные системы. Целый ряд проектов изначально ориентирован на внешние рынки. Среди них - производство искусственного сапфира, оптического волокна, систем капельного орошения для аграрного сектора.

ИНФОГРАФИКА "РГ" / АНТОН ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ / ЕЛЕНА БЕРЕЗИНА
Экономика Отрасли Промышленность Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Минпромторг

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