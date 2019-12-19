Прокуроры будут бороться с зацепингом и задержками поездов

Генеральная прокуратура России усилит надзор в сфере железнодорожного транспорта, в том числе для пресечения фактов зацепинга, задержек поездов и снижения аварийности. Об этом говорится в проекте приказа Генпрокурора Юрия Чайки "Об усилении прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере функционирования железнодорожного транспорта". Документ в четверг был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Перед транспортными прокурорами поставлена задача добиться "реального снижения на поднадзорной территории количества транспортных происшествий (крушений, аварий, происшествий при перевозке опасных грузов) и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". В том числе необходимо минимизировать уровень аварийности на железнодорожных переездах, количество травмированных и погибших, в особенности несовершеннолетних.

Одной из мер по пресечению подросткового травматизма должна стать профилактика по предупреждению, выявлению и пресечению фактов проезда граждан, в том числе несовершеннолетних, пытающихся проехать вне пассажирских салонов, в том числе на крыше и между вагонами (так называемый зацепинг).

Прокурорам поручено обратить особое внимание на деятельность полиции по привлечению к административной ответственности зацеперов, а также родителей за неисполнение обязанностей по их воспитанию. Кроме того, прокуроры должны оценить, как транспортная полиция привлекает граждан к ответственности за хождение по путям и нахождение в транспортных объектах в состоянии алкогольного опьянения. Плюс поставлена задача в ходе надзора оценить динамику травматизма на железнодорожных путях и определить наиболее опасные участки.

На особом контроле должны быть ситуации с массовыми задержками поездов. Кроме того приказ главы надзорного ведомства обязывает прокуроров следить за работой ответственных за содержание и ремонт полотна и подвижного состава, квалификацию и подготовку работников железнодорожного транспорта, программы обучения в профильных вузах.