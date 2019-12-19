Путин назвал число предотвращенных терактов

В этом году пресечено 33 теракта, заявил президент, назвав терроризм "опасным и коварным врагом". Глава государства также призвал усилить работу по антитеррору и активизировать борьбу с экстремизмом.

Накануне Дня работника органов безопасности президент посетил торжественный вечер в Государственном Кремлевском дворце и поздравил сотрудников и ветеранов с "праздником сильных, смелых, волевых людей", которые защищают Россию от угроз и оберегают ее суверенитет, отстаивают национальные интересы.

"Требования к вашей службе всегда были и остаются особыми. Это высокая компетентность и стойкость, надежность, честь и личная порядочность", - перечислил Владимир Путин, отметив постоянную готовность сотрудников спецслужб не жалеть ни сил, ни жизни ради Родины. Четкая, оперативная и слаженная работа спецслужб позволила добиться ощутимых успехов в обеспечении безопасности России.

"Все последние годы растет количество предотвращенных преступлений террористической направленности", - отметил Владимир Путин. С начала года пресечено 54 таких преступления, в том числе 33 теракта. Благодаря профессионализму спецслужб без происшествий прошли масштабные международные мероприятия.

Многое сделано и для того, чтобы работа органов безопасности стала более открытой. Граждане не только узнают о ранее неизвестных фактах истории спецслужб, но и видят, как непросто достаются успехи сегодняшнего дня. В такой открытости - залог роста доверия и поддержки общества, считает Путин.

Президент призвал развивать оперативный, технический, аналитический и кадровый потенциал и усилить работу по ряду направлений, прежде всего, антитеррору. "Терроризм - коварный и опасный враг, и борьба с ним должна продолжаться системно и решительно", - подчеркнул Путин. При четкой координации Национального антитеррористического комитета, с акцентом на профилактику, превентивные, наступательные операции, добавил он.

"Более активно нужно противодействовать экстремизму", - указал глава государства. "Насколько разрушительной для государства и общества может быть эта угроза, мы видим на примере ряда зарубежных стран. Да и свой печальный совсем недавний исторический опыт мы не должны забыть", - сказал он, призвав бескомпромиссно пресекать провокации, призывы к насилию, попытки втянуть людей в антиобщественную, радикальную деятельность. "Мы должны помнить, что экстремизм в любой форме - это угроза демократии, правам и свободам человека. И эти ценности, безопасность граждан должны быть надежно защищены", - заметил президент.

Также Путин поручил усиливать работу по линии контрразведки, повышать уровень защиты информационных ресурсов и охраны госграницы, решительно действовать в сфере борьбы с коррупцией.