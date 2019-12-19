Путин назвал цинизмом попытки помешать работе Sputnik в Эстонии

Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции 19 декабря заявил, что попытки эстонской стороны помешать работе российского информагентства Sputnik "не должны остаться незамеченными".

"Вы делаете многое, попытки помешать вашей работе властями страны не должны остаться незамеченными", - сказал он, отвечая на вопрос по поводу преследований журналистов Sputnik в Эстонии.

Кроме того, Путин назвал происходящее "удивительным цинизмом". "Когда я слышу вещи подобного рода, меня они очень удивляют, потому что нас все время пытаются обвинить в каких-то смертных грехах, в том числе в давлении на независимые средства массовой информации, а сами делают все то же самое, в чем нас обвиняют. Это, конечно, удивительный цинизм. Но, к сожалению, принятие мер на государственном уровне, связанных с какими-то ограничениями и прочее, будут малоэффективными, потому что будут лить воду на мельницу тех, кто как раз и хочет растаскивать наши страны, наши народы. Мы не должны помогать им это делать".

Также президент отметил, что власти России будут делать все, чтобы поддержать работу Sputnik в других странах.

"Как бы не было неприятно, надо все-таки добиваться возможности работать и в этих странах, которые боятся вашей информации, которую вы несете своим зрителям и слушателям. По-другому нельзя понять, почему тогда препятствуют вашей деятельности - видимо, просто боятся вашей информации, вашего влияния на умы людей", подчеркнул президент.

Ранее МИД РФ выступил с заявлением, в котором сказано, что "официальный Таллин, по всей видимости, счёл для себя делом принципа добиться ликвидации этого российского СМИ. Сотрудникам эстонского бюро "Sputnik" рассылаются письма из местного Департамента полиции и погранохраны, в которых работникам СМИ угрожают уголовным преследованием. Более того, подчеркивается, что правосудие может коснуться и тех, кто, имея какую-либо информацию о связанных со "Sputnik" юридических или физических лицах, не донесет об этом в Бюро по отмыванию денег".