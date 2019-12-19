Путин пообещал продолжать индексировать пенсии

Говоря о беспокойстве пенсионеров, корреспондент из регионального СМИ отметила, что индексация выше уровня инфляции прописана в федеральном законе только до 2024 года. Она спросила, кто гарантирует людям дальнейшую индексацию и не придется ли снова повышать пенсионный возраст.
Президент, который ранее уже прокомментировал эту тему, еще раз подчеркнул, что "никаких повышений пенсионного возраста не планируется и даже не обсуждается".
- Все, что было сделано раньше, нынешних пенсионеров не затронуло, - отметил он. Повышение возраста выхода на пенсию коснулось их только в одном - "государство в более ускоренном темпе должно повышать пенсии".
Что касается индексации пенсий, то в следующем году запланирован рост на 6,6%, при этом инфляция на данный момент составляет 3,2%. То есть темп повышения будет в два раза выше, чем инфляция, резюмировал глава государства.
- И индексации, безусловно, продолжатся и в дальнейшем, - подчеркнул президент.
Государство в более ускоренном темпе должно повышать пенсии, в два раза выше, чем инфляция, они будут продолжаться.