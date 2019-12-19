Раскрыта древняя тайна легендарного Парфенона

Ученые из Нидерландов опубликовали в журнале American Journal of Archaeology, а также в голландской версии журнала National Geographic сенсационное исследование, доказывающее, что знаменитый древнегреческий Парфенон веками называли неправильно.

Коротко о работе рассказывает Greek Reporter. Интригующее исследование посвящено не столько самому Парфенону, знаменитому памятнику античной архитектуры, сколько его названию.

Этот храм считается одним из главных символов Древней Греции. Он был построен в 447-438 годах до н.э. архитектором Калликратом. Храм дошел до наших дней, но находится в полуразрушенном состоянии. Несмотря на это, он считается одним из величайших сооружений в истории.

Однако, по мнению археолога Янрика ван Рухейзена из Утрехтского университета, в древнегреческие времена этот храм назывался вовсе не "Парфеноном". Исследователь доказывает, что его называние было "Гекатомпедон".

"Гекатомпедон" - это название, которое греки использовали для обозначения храмов, имевших длину 100 футов (30 метров), - пишет ван Рухуйзен. - Это название происходило от греческих слов "сотня" (hekaton) и "нога" (pous)".

По его словам, на Акрополе действительно когда-то стоял Парфенон, но это был другой храм, меньший по размерам. Голландский археолог утверждает, что оригинальный храм, вероятно, получил свое название от женщин-кариатид, которые были "парфенами" (девственницами) в храме Эрехтиума.

Таким образом, по мнению ученого, Парфеноном должен был называться храм, в котором служили "парфены", то есть храм Эрехтиума. А он находился рядом с тем храмом, который дошел до наших дней и который мы называем Парфеноном.

Впрочем, у этой гипотезы сразу появились критики. По общепринятой теории Парфенон был назван в честь богини Афины, которая древними греками нередко упоминалась как девственница, то есть "парфена" (Parthenos).