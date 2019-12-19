Новости

Путин назвал цинизмом попытки помешать работе Sputnik в Эстонии 17:01
Tesla "скинет" цену Model 3 на 20% 17:01
Живут как бомжи: В Сочи разберутся с проблемными домами ветеранов 16:56
Адвокатура создает свою электронную сеть 16:55
Прокуратура Удмуртии: Педагоги не предотвратили гибель мальчика с ДЦП 16:53
Раскрыта древняя тайна легендарного Парфенона 16:50
Путин оценил эффект от строительства нового моста под Тольятти 16:48
Не стало мультипликатора "Тайны Третьей планеты" Юрия Батанина 16:46
Путин: Сельхозпроизводителям стоит обратиться к лизингу 16:39
Глава ОКР Поздняков: РУСАДА поддержит решение наблюдательного совета 16:39
Путин пообещал сохранить школу, где учат родному алтайскому языку 16:37
Видео: В Израиле нашли следы древней катастрофы 16:35
Путин: Красноярские предприятия обяжут следить за экологией 16:28
В аэропорт Екатеринбурга вернулся борт, летевший в Москву 16:27
Онлайн-трансляция пресс-конференции Владимира Путина 16:26
Развенчан популярный миф о первой женщине-враче из Древнего Египта 16:25
Путин: Россия будет развивать волонтерское движение 16:24
МИД РФ: Ситуация вокруг информагентства Sputnik в Эстонии возмутительна 16:20
Путин рассказал, что он думает о Brexit 16:19
Путин сказал, какими качествами должна обладать женщина-президент России 16:18
Какие странные новогодние традиции существуют в Испании 16:17
В Карелии из-за выпавших на трассу бревен погиб водитель микроавтобуса 16:17
Хоккеист "Крыльев Советов" жестоко избил одноклассника 16:16
Путин прокомментировал ситуацию с Боткинской больницей в Петербурге 16:15
Путин пообещал проработать вопрос строительства метро в Екатеринбурге 16:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Для оценки качества ремонта дорог запустили мобильное приложение
Для оценки качества ремонта дорог запустили мобильное приложение
Какие профессии появятся в будущем
Какие профессии появятся в будущем
Как вернуть деньги за вывоз мусора и проверить расход на ремонт в подъезде
Как вернуть деньги за вывоз мусора и проверить расход на ремонт в подъезде
19.12.2019 16:50
Рубрика: Общество

Раскрыта древняя тайна легендарного Парфенона

Текст: Денис Передельский
Ученые из Нидерландов опубликовали в журнале American Journal of Archaeology, а также в голландской версии журнала National Geographic сенсационное исследование, доказывающее, что знаменитый древнегреческий Парфенон веками называли неправильно.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Коротко о работе рассказывает Greek Reporter. Интригующее исследование посвящено не столько самому Парфенону, знаменитому памятнику античной архитектуры, сколько его названию.

Этот храм считается одним из главных символов Древней Греции. Он был построен в 447-438 годах до н.э. архитектором Калликратом. Храм дошел до наших дней, но находится в полуразрушенном состоянии. Несмотря на это, он считается одним из величайших сооружений в истории.

Однако, по мнению археолога Янрика ван Рухейзена из Утрехтского университета, в древнегреческие времена этот храм назывался вовсе не "Парфеноном". Исследователь доказывает, что его называние было "Гекатомпедон".

Фото: iStock
В Египте найден ранее не известный сфинкс

"Гекатомпедон" - это название, которое греки использовали для обозначения храмов, имевших длину 100 футов (30 метров), - пишет ван Рухуйзен. - Это название происходило от греческих слов "сотня" (hekaton) и "нога" (pous)".

По его словам, на Акрополе действительно когда-то стоял Парфенон, но это был другой храм, меньший по размерам. Голландский археолог утверждает, что оригинальный храм, вероятно, получил свое название от женщин-кариатид, которые были "парфенами" (девственницами) в храме Эрехтиума.

Таким образом, по мнению ученого, Парфеноном должен был называться храм, в котором служили "парфены", то есть храм Эрехтиума. А он находился рядом с тем храмом, который дошел до наших дней и который мы называем Парфеноном.

Впрочем, у этой гипотезы сразу появились критики. По общепринятой теории Парфенон был назван в честь богини Афины, которая древними греками нередко упоминалась как девственница, то есть "парфена" (Parthenos).

Археологи решили загадку каменных истуканов на острове Пасхи
В Гольшанском замке обнаружены артефакты XIII-XIV веков
Общество Наука Общество История Культура Арт Музеи и памятники

Главное сегодня

Путин сказал, какими качествами должна обладать женщина-президент России
Путин назвал логичной идею о выходном 31 декабря
Президент рассказал о способах увеличения зарплаты врачей
В Госдуме назвали местью демократов голосование за импичмент Трампа
Президент пошутил про украинские танки на Кубани