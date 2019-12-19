Чаплыгинцы привлекли на развитие района свыше 27 млн рублей

Больше 27 млн рублей на благоустройство населенных пунктов из федерального и регионального бюджетов в 2019 году получил Чаплыгинский район. На эти средства в муниципалитете построили 27 новых детских игровых и спортивных площадок, обустроили пять общественных пространств, отремонтировали два памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Сейчас Чаплыгин активно готовится к участию во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Он пройдёт в 2020 году. Общий призовой фонд конкурса 5 млрд рублей.

После общественного обсуждения, в котором приняли участие свыше двух тысяч чаплыгинцев, выбран проект благоустройства улицы Советской - от Троицкого собора до мемориала Славы. Этот участок озеленят лиственными и хвойными деревьями и кустарниками, а также установят элементы дизайна: ограждения, скамейки, ландшафтные композиции, фонтан. Вечером красоту центра города будет подчёркивать подсветка исторических зданий.

"Мы видим, как преображаются общественные пространства в регионе, - отмечает глава региона Игорь Артамонов. - Проделана большая работа и многое ещё впереди. Мы продолжим делать всё для того, чтобы качество жизни населения Липецкой области улучшалось".