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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Зимний патруль

Что нельзя пронести на новогодние праздники в столице
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 287(8045)
В центре Москвы, где на улицах города с 31 декабря по 5 января пройдут новогодние спектакли, концерты и перформансы, введут особый режим безопасности. А это значит, что попасть в "эпицентр" праздника горожане и туристы смогут только через специальные пункты пропуска - после досмотра.

Как сообщили в столичной мэрии, рамки металлоискателей установят на Тверской, Моховой, Никольской и Москворецкой улицах, Ильинке, Большой Дмитровке, на пересечении Театрального проезда с Рождественкой. На праздничные мероприятия не пустят нетрезвых граждан. Запретят проносить с собой оружие, любые напитки и пиротехнику. Запрещенные предметы полицейские изымут. Не разрешат в праздничном "кольце" и парковаться. В противном случае - машины эвакуируют. Поэтому мэрия советует в каникулы отказаться от личных автомобилей и выбрать для поездок в центр города общественный транспорт.

Фото: Александр Корольков/РГ
В Москве началось "Путешествие в Рождество"

За порядком в Москве с 31 декабря по 8 января будут следить более 40 тысяч человек. В новогоднюю ночь - свыше 11 тысяч, включая полицейских, сотрудников Росгвардии, народных дружинников и работников частных охранных организаций. Дополнительные наряды правоохранителей будут дежурить в метро, на станциях Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров. А на крупные катки, где будут встречать Новый год, выйдут спасатели на коньках.

Новогодние гуляния в Москве впервые продлятся шесть дней - с 31 декабря по 5 января. Центральные улицы начнут перекрывать раньше - уже с 2.00 28 декабря. Для проезда закроют Тверскую улицу (от Тверского бульвара до Моховой), Моховую (от Воздвиженки до Тверской), Охотный Ряд (от Моховой до Театрального проезда) и Театральный проезд (от Охотного Ряда до Петровки). Не будет движения по Малому Гнездниковскому, Леонтьевскому, Газетному, Никитскому, Глинищевскому и Брюсову переулкам.

На новогодние и рождественские праздники запланировано более 270 мероприятий.

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